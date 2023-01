Leggiuno Spa, rifinanziata la cassa integrazione. “Chiudere sarebbe una sconfitta”

È stata rifinanziata la cassa integrazione straordinaria per i lavoratori della Leggiuno Spa, storica azienda del tessile del territorio, in liquidazione dallo scorso luglio. Al termine dell’esame sulla situazione dell’impresa e preso atto dei rifinanziamenti previsti, è stata accolta la richiesta di proroga della CIGS (che era stata autorizzata fino al 31 dicembre 2022) fino al completamento dei dodici mesi previsti e quindi fino al 28 agosto 2023.

La regione ha confermato la disponibilità a sostenere le azioni di politica attiva per i lavoratori rimasti, circa 70: «Il rifinanziamento della cassa, è come una boccata d’ossigeno per i lavoratori – ha commentato Alessandra Savoia della Femca Cisl – . La Leggiuno ha un’importanza notevole sul nostro territorio, chiuderla definitivamente sarebbe una grande sconfitta, speriamo in un interessamento da parte di qualche azienda per poter dare continuità a questa attività che un tempo non molto lontano serviva clienti di alta moda».

«Al suo interno – ricorda Savoia – è possibile ancora oggi produrre i tessuti con una filiera di produzione completa. Non tutte le maestranze hanno abbandonato la barca, e tanti lavoratori che nei mesi hanno trovato lavoro altrove sono interessati a tornare qualora l’attività dovesse ripartire. Noi vogliamo ancora crederci».