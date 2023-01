L’Ex Isotta Fraschini di Saronno al centro del dibattito degli architetti sulla Rigenerazione Urbana

Si terrà nella sala Bovindo a villa Gianetti il secondo incontro organizzato da InArch Lombardia in collaborazione con l’Ordine degli Architetti di Varese nell’ambito del ciclo “Ringenerazione Urbana – viaggio nel territorio lombardo

Si terrà nella sala Bovindo a villa Gianetti a Saronno il secondo incontro organizzato da InArch Lombardia in collaborazione con l’Ordine degli Architetti di Varese nell’ambito del ciclo “Ringenerazione Urbana – viaggio nel territorio lombardo” dedicato alle aree industriali e paesaggi.

La serie di incontri, che verte sulla rigenerazione urbana, edilizia e infrastrutturale del territorio regionale lombardo, si concentrerà questa volta su aree industriali e paesaggi, con particolare attenzione alle trasformazioni in atto nei territori di Saronno e di Busto Arsizio: verranno presentati diversi progetti di rigenerazione in corso e saranno discusse le opportunità e le sfide legate alla trasformazione delle aree urbane e dei paesaggi circostanti.

Nella serata del 17 gennaio, particolare, verranno analizzati alcuni esempi di rigenerazione urbana a Saronno, come la trasformazione dell’area ex Isotta-Fraschini e il nodo della stazione, e verrà discusso il progetto “ViviBusto 2030” la proposta progettuale di Dap studio per la rigenerazione del territorio di Busto Arsizio. Verrà anche presentato il processo di rigenerazione dei luoghi del Parco de Lura.

I relatori includono rappresentanti di enti locali, università, studi di architettura e progettazione, nonché esponenti di importanti istituzioni: il Sindaco di Saronno, con delega alla rigenerazione urbana Augusto Airoldi sarà presente per discutere sui progetti e i processi di rigenerazione urbana nella città.

Sull’area ex Isotta Fraschini dialogheranno tra gli altri gli architetti Cino Zucchi e Giancarlo Consonni e il manager Beppe Gorla, proprietario dell’area. Per il progetto #Vivibusto2030 parlerà Elena Sacco di Dab Studio, sulla stazione di Saronno parleranno Andrea Passarelli e Paolo Mantegazza dell’ufficio tecnico di Ferrovie Nord.

A moderare sarà Fabrizio Patti, di RAI-TGR Lombardia e Luca Piraino, di InArch Lombardia.

L’appuntamento è per il 17 gennaio alle 18 alla sala Bovindo di Villa Giannetti a Saronno. Per info e iscrizioni: segreteria@ordinearchitettivarese.it