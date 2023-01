“Lezioni di cinema”: il grande ritorno dei corsi a Filmstudio 90 a Varese

A partire da sabato 14 gennaio Filmstudio 90 APS proporrà un ciclo di cinque incontri dedicati alla nascita e allo sviluppo del linguaggio cinematografico, per comprendere al meglio le scelte tecniche e narrative all’interno dei film.

Le “Lezioni di cinema” sono pensate sia per i neofiti che per i cinefili più appassionati, che troveranno uno spazio di confronto sulla storia e le teorie del cinema. I primi quattro appuntamenti saranno tenuti da Alessandro Leone, mentre il quinto da Roberto Della Torre. Gli incontri si terranno ogni sabato presso il Cineclub Filmstudio 90 (Via de Cristoforis 5, Varese) dal 14 gennaio all’11 febbraio, dalle 16.00 alle 18.00.

Come ulteriore approfondimento, nel mese di gennaio sono previste due proiezioni al Cinema Nuovo di Varese, in collaborazione con la Cineteca di Bologna: giovedì 19 gennaio ore 21 THE GREAT BUSTER di Peter Bogdanovich (USA 2018, 101′), presentato da Andrea Bellavita, e lunedì 30 gennaio ore 21 VIDEODROME di David Cronenberg (Canada 1983, 90′), presentato da Marco Marchetti.

Le iscrizioni al corso completo saranno aperte fino a venerdì 13, con la possibilità di iscriversi al costo di 40€ ricevendo due buoni omaggio utilizzabili per le proiezioni al Cinema Nuovo.

In seguito sarà sempre possibile iscriversi agli incontri singoli al costo di 10€ a incontro.

La partecipazione al corso è riservata ai soci Filmstudio 90 e Arci. Tutte le informazioni e il modulo per la richiesta di tesseramento sul sito www.filmstudio90.it/tesseramento/.

Per maggiori informazioni e per iscriversi: filmstudio90@filmstudio90.it