L’inverno tornerà a farsi sentire, in arrivo freddo e neve anche in provincia di Varese

Sì, è un clima più marzolino che di gennaio, con cambi di fronte rapidi e spesso tendenti al bello, ma rimaniamo nella stagione fredda, in inverno, e freddo sarà di nuovo per via dell’arrivo di una saccatura, quindi bassa pressione, anche sulle nostre regioni.

Colpa di «correnti da Ovest che raggiungono fino a domani pomeriggio la regione Padano-Alpina»., spiegano dal Centro geofisico prealpino. Così «tra venerdì e sabato è prevista un temporanea instabilità sul Nord-Ovest alpino seguito in giornata da un veloce miglioramento. A partire da domenica le correnti si disporranno da SW e una saccatura porterà freddo e maltempo fino a mercoledì».

Dunque venerdì è prevista nuvolosità irregolare con schiarite in giornata. Nel pomeriggio e in serata sulle Alpi nordoccidentali temporaneamente molto nuvoloso con nevischio fino a 1000 m. Asciutto sul resto della regione. Temperature senza variazioni. Sabato «nuvolosità estesa soprattutto in montagna con qualche schiarita in giornata. Asciutto. Temperature senza variazioni».

Il peggioramento è previsto per i giorni a venire, almeno secondo una stimata tendenza climatica che per domenica 15 gennaio ipotizza «ancora schiarite in mattinata ,poi nuvolosità in aumento e prime piogge in serata con neve fino a 1000 metri e temperature in calo». Lunedì 16 gennaio ancora brutto e la quota neve si abbasserà: cielo nuvoloso o coperto porterà deboli precipitazioni e neve fino a 800 metri. Temperature in calo.