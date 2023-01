L’istituto Verri di Busto Arsizio senza dirigente: si cerca un reggente

Disponibilità per reggenza temporanea fino al prossimo 31 agosto. L’Ufficio scolastico cerca un dirigente disposto a prendere in reggenza l’Ipc Verri di Busto Arsizio. La dirigente Laura Maineri è stata nominata alla guida del comprensivo Don Milani di Bisuschiuo.

La scuola superiore di Busto aveva fatto notizia alla fine dello scorso anno per la protesta degli studenti sostenuti anche dal corpo docente che, sin da settembre, non potevano frequentare i laboratori, elemento essenziale per la formazione professionale in ambito uno gastronomico. Una ragazza aveva scritto anche al Presidente regionale Attilio Fontana chiedendo che fosse garantito il loro diritto allo studio: « Da tempo i laboratori di sala e cucina sono chiusi ed inutilizzabili a causa della mancanza delle derrate alimentari, fondamentali per gli studenti che devono fare esperienza pratica. Per questo motivo gli studenti stanno mettendo in atto uno sciopero, occupando la scuola e non partecipando alle lezioni con lo scopo di sensibilizzare le autorità competenti ad attivarsi affinchè il nostro diritto all’istruzione sia garantito; questa situazione di fatto un grande problema che rischia di compromettere in nostro futuro lavorativo.

Sulla questione era intervenuto anche il Sindaco Antonelli che aveva fatto da mediatore strappando l’impegno a ripristinare tutti i servizi della scuola. Impegno che poi non si era realizzato.

I dirigenti interessati alla reggenza dell’istituto Verri potranno avanzare la candidatura fino alle ore 10 di lunedì 16 gennaio.