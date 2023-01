Lo sciopero degli aerei, il ricordo di Panizza e gli eventi del weekend nel podcast del 27 gennaio

Le notizie del podcast di venerdì 27 gennaio

È stata una giornata difficile per chi doveva volare in aereo. Alta l’adesione allo sciopero indetto da Cub trasporti. Sono stati “43 i voli cancellati a Malpensa e 10 a Linate“. Numerosi i passeggeri rimasti a piedi negli scali lombardi. L’alta adesione ha determinato la convocazione del Centro di Coordinamento delle attività Aeroportuali alla sala crisi del terminal 1 per affrontare la situazione.

La Corte d’Assise del Tribunale di Busto Arsizio ha disposto la perizia psichiatrica per Alessandro Maja, il samaratese reo confesso dell’omicidio della moglie Stefania Pivetta, della figlia sedicenne Giulia e del tentato omicidio dell’altro figlio Nicoló. Il presidente Giuseppe Fazio ha accolto la richiesta della difesa dell’unico imputato per la strage del 4 maggio 2022 dopo che sia l’accusa che la parte civile non si sono opposti alla richiesta che servirà a chiarire se Maja potrà stare in giudizio oppure no

Sono state quasi 40.000 le ore trascorse in strada dagli agenti della Polizia locale di Varese nel 2022. Oltre 10 mila ore sono state impiegate per “Varese Città Sicura 2022”, il progetto che ha previsto il potenziamento dell’attività di contrasto del degrado urbano ed il rafforzamento dei controlli di polizia stradale. Nel bilancio diffuso a pochi giorni dalla ricorrenza di San Sebastiano, il patrono della Polizia locale, l’assessore Raffaele Catalano descrive i tanti impegni della locale, tra cui i 100 pattugliamenti svolti in esecuzione delle diverse ordinanze adottate dal Questore in materia di ordine pubblico. I servizi di Polizia Stradale infine hanno portato all’emissione di 47.374 accertamenti sanzionatori e la decurtazione di 5011 punti della patente. Nel 2022 sono stati riscontrati 571 incidenti stradali di cui 2 con esito mortale, 281 con lesioni e 289 con soli danni alle cose.

Venerdì si celebra la ricorrenza internazionale per commemorare le vittime dell’Olocausto, molti gli appuntamenti del Giorno della Memoria tra incontri, concerti e testimonianze. Tutti con il naso all’insù per la passeggiata in notturna alla scoperta della “Cometa di Neanderthal” organizzata dagli Amici di Bregazzana. Primo dei cinque incontri al Museo Maga di Gallarate per addentrarsi nell’eterogeneo mondo di Andy Warhol domenica 29 gennaio. Musica al Circolo Gagarin con il concerto dei Gospel e dei Life Like Low, Due formazioni, nate a Luino e Varese, in una serata organizzata in collaborazione con Never Was Radio. Sabato 28 gennaio escursione sotterranea al Campo dei Fiori alla scoperta della Grotta Marelli insieme all’associazione Naturalis Insubria.

Per tutti gli altri appuntamenti consultate l’agenda di VareseNews

La Openjobmetis torna a giocare davanti al proprio pubblico sabato sera dalle 19,30 per affrontare la Germani Brescia in una partita valida per il secondo turno del girone di ritorno di Serie A. La squadra di Matt Brase cerca il riscatto dopo il netto KO di Trento, quella di Magro invece arriva da una sconfitta beffarda in casa all’ultimo secondo con Treviso.

Poco prima, dalle 18,45, tornano in pista anche i Mastini di hockey, al primo impegno sul ghiaccio dopo la vittoria della Coppa Italia. Gialloneri in trasferta a Pergine contro la immediata inseguitrice in classifica. Prima di hockey e basket toccherà alla Pallamano Cassano affrontare i siciliani di Siracusa dalle ore 16.

Domenica il calcio: la Pro Patria sarà in campo alle 14,30 a Meda contro i padroni di casa del Renate. Tigrotti alla ricerca della prima rete di questo 2023. Giocherà invece a porte chiuse il Varese impegnato sempre alle 14,30 contro la Casatese: il Franco Ossola è infatti squalificato per gli insulti di stampo razziale indirizzati domenica scorsa verso un giocatore del Seregno. Riposo, infine per la E-Work Busto Arsizio di pallavolo femminile che tornerà in campo mercoledì prossimo in CEV Cup contro il Maribor.

A 100 giorni dal via del Giro d’Italia, Cassano Magnago si prepara a ospitare la Corsa Rosa che arriverà in città sabato 20 maggio. Tanti gli appassionati che hanno riempito l’auditorium di piazza San Giulio giovedì sera per la presentazione ufficiale. Presente anche Ivan Basso, cassanese e due volte maglia rosa.

