Lo sciopero dei benzinai, il falò di Sant’Antonio e l’arrivo della neve nel podcast del 12 gennaio

Le notizie di giovedì 12 gennaio 2023:

Benzinai in sciopero il 25 e 26 gennaio: “Basta fango su di noi”

Benzinai in sciopero il 25 e 26 gennaio, lo annunciano le associazioni di categoria spiegando che vogliono porre fine all’ondata di fango, queste le loro parole, dalla quale sono stati sommersi in seguito all’aumento del prezzo del carburante stabilito dal Governo con lo stop al taglio delle accise. Lo sciopero è previsto dalle 19 del 24 gennaio 2023 alle 7 del 27 gennaio 2023. – Tutte le informazioni

Un grande sollievo nella serata di mercoledì, quando Teresa, la giovane di 19 anni scomparsa da Saronno da almeno 24 ore è stata ritrovata. Il servizio è a cura di Tommaso Guidotti.

È stata ritrovata nella serata di mercoledì 11 gennaio Teresa, la giovane 19enne di cui la famiglia non aveva più notizie dal giorno precedente. L’appello diffuso sui social dalla mamma, Marcella Gallina, diventato virale, aveva ricevuto migliaia di condivisioni ed era stato ripostato su tutti i gruppi Facebook della zona. La ragazza non dava più notizie di sé da martedì 10 gennaio: la madre l’aveva lasciata davanti a scuola a Saronno. Proprio nella puntata di mercoledì 11 gennaio ne aveva dato l’annuncio anche il noto programma su Rai3 “Chi l’ha visto”. Poco dopo le 22:30 quindi l’annuncio ufficiale della mamma: la ragazza è stata ritrovata sana e salva.

Le celebrazioni per sant’Antonio a Varese cominciano da un concerto

Tutto pronto per il tradizionale Falò di Sant’Antonio di Varese organizzato dai Monelli della Motta. Il programma dell’evento inizierà domenica 15 gennaio alle 17 con il concerto del Coro da Camera di Torino, diretto dal maestro Dario Tabbia. Il programma della manifestazione si estende poi lunedì 16 e martedì 17: lunedì sera con il tradizionale falò sul sagrato della chiesa e il giorno dopo con la benedizione degli animali. Come da tradizioni ci saranno anche le bancarelle e lo stand gastronomico. VareseNews invece, vi da appuntamento per una diretta in streaming che vi permetterà a di vedere in diretta l’accensione del falò, mentre per chi desidera esprimere i suoi desideri ma non ha la possibilità di portali alla pira per bruciarli, può scriverci. Abbiamo attivato come sempre una “scatola virtuale” per raccogliere i vostri desideri. – Tutte le informazioni

L’inverno tornerà a farsi sentire, in arrivo freddo e neve anche in provincia di Varese

E chissà se la sera del falò nevicherà. Perché le previsioni meteo dei prossimi giorni prevedono un abbassamento delle temperature, con possibilità di neve sui mille metri. Le temperature iniziano a scendere da venerdì con peggioramenti a partire da domenica dove si ipotizza la neve in serata, fino a 1000 metri e temperature in calo. Lunedì 16 gennaio ancora brutto e la quota neve si abbasserà: cielo nuvoloso o coperto porterà deboli precipitazioni e neve fino a 800 metri. – Tutte le informazioni

Chiudiamo il podcast di oggi con una notizia dedicata alla sport. Il tennista Varesotto Mattia Bellucci si qualifica agli Australian Open. Il servizio è a cura di Damiano Franzetti.

Risultato storico per il tennis della provincia di Varese. A Melbourne il 21enne Mattia Bellucci ha raggiunto il tabellone principale degli Australian Open, uno dei quattro tornei più importanti del mondo, quelli che formano il cosiddetto Grande Slam. Bellucci, è di Castellanza e ha iniziato l’anno da numero 153 del mondo; per accedere al tabellone ha dovuto vincere le tre partite di qualificazione previste per i tennisti che non sono iscritti di diritto agli Open. Dopo aver battuto Wu e Passaro, il mancino 21enne si è imposto con un netto 6-4 6-1 su un altro italiano, Luciano Darderi. Al primo turno del torneo Mattia sfiderà il francese Benjamin Bonzi, numero 50 al mondo e recente finalista all’ATP 250 di Pune in India. Il tennis varesotto aspettava un risultato simile da 12 anni: nel gennaio 2011 infatti fu Marco Crugnola, di Vedano Olona, a disputare una partita degli Open d’Australia ma venne sconfitto in tre set dal ceco Byrdich allora numero 6 al mondo.

Potete ascoltare il podcast sulle piattaforme Spreaker, Spotify