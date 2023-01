Lo sciopero dei benzinai, le richieste dei pendolari e la passerella sul lago nel podcast del 25 gennaio

Le notizie del podcast di mercoledì 25 gennaio

«A Varese purtroppo l’adesione è bassa: innanzitutto perché sono rimaste aperte le pompe di benzina a gestione diretta, cioè quelle dove a gestirla ci sono dipendenti della società petrolifera – spiega Massimo Sassi, presidente Faib territoriale Varese Confesercenti Lombardia – a quel punto, anche chi lavora di fianco a loro non se l’è sentita, di lasciare alle società cosi tanto campo libero. Noi però siamo anche in concorrenza con la Svizzera, chi abita dalle nostre parti sa dove trovare benzina, nel caso. Siamo in una situazione molto diversa dalla Liguria, dove il prefetto ha dovuto precettare il 40% dei benzinai perché l’adesione si avvicinava alla totalità degli impianti».

Intanto, c’è chi è rimasto a serbatoi vuoti anche in provincia, per “l’effetto scorta”: «Si, e è un bene. Significa che lo Stato ha guadagnato quel che doveva guadagnare lo stesso ieri, ma che le pompe rimaste a secco non verranno rifornite prima di dopodomani. Alla fine non è un vantaggio, ma un disagio per noi».

Si è tenuto martedì 24 gennaio all’auditorium Aldo Moro di Saronno l’incontro organizzato dai comitati dei viaggiatori del Trasporto Pubblico Locale per presentare le proprie richieste programmatiche alla prossima Giunta regionale. Alla serata erano presenti diversi candidati al consiglio regionale della Lombardia per le elezioni del prossimo 12 e 13 febbraio. Tra le richieste alla prossima Giunta regionale una riforma del Trasporto Pubblico Locale, un miglioramento del servizio ferroviario, rendendolo più competitivo e sostenibile e, ad esempio, migliorando la security a bordo del treno e in stazione. Inoltre il bisogno di dare valore agli investimenti, ad esempio proseguendo con gli ordini e con la messa in esercizio dei nuovi rotabili ferroviari nella disponibilità regionale. Presente alla serata anche Cristina Maranesi, pendolare lecchese che insieme a Raffaele Specchia ha avviato nel luglio 2022 una raccolta firme online per chiedere a Regione Lombardia «un cambio di rotta sulla gestione e supervisione del trasporto pubblico ferroviario regionale», riuscendo a raccogliere quasi 30 mila firme. «Abbiamo chiesto a Fontana di poter consegnare queste firme, ma non abbiamo ricevuto una risposta – ha dichiarato Cristina -. Trovo vergognoso che non abbiano voluto ricevere la consegna fisica delle firme di 30 mila viaggiatori che tutti i giorni sperimentano disagi frequenti».

Sono stati affidati e stanno cominciando i lavori di ristrutturazione della passerella ciclopedonale sul lago di Comabbio. La struttura, lunga circa 500 metri, attraversa i territori di Comabbio e Ternate, e offre una vista spettacolare del lago, con la sua ricca varietà di fauna e flora. La passerella è chiusa dall’estate del 2020 quando in seguito ad un sopralluogo erano stati individuati diversi tratti ammalorati.

Ora i lavori di rifacimento prevedono il rinnovo dei pali di sostegno della passerella verso Ternate, la costruzione di una struttura in acciaio lungo l’intero percorso e la costruzione della passerella stessa con un parapetto in acciaio e correnti in castagno: la loro conclusione è prevista per la fine dell’estate. 2023

Si è spenta all’età di 93 anni a Varese la professoressa Ebe Comotti, storica docente di lettere e latino del liceo classico Cairoli di Varese e da sempre grande sostenitrice dell’istituto varesino, frequentato per tutta la vita, prima come allieva poi come insegnante e infine come colonna dell’associazione Amici del Liceo Cairoli.

Insegnante molto amata dai suoi studenti, la professoressa Comotti ha vissuto tutti i cambiamenti della scuola, dagli anni Sessanta al giorno della pensione, sempre con grande affetto rispetto per i suoi ragazzi.

E un grande dolore scende anche sul mondo del commercio varesino: è morto nella notte del 25 gennaio Massimo Marelli, terza generazione della storica gioielleria Marelli, di piazza XX Settembre a Varese.

Massimo era rappresentante della terza generazione dell’azienda, dopo il fondatore Angelo e i due figli Ottavio e Felice. Una lunga malattia l’ha stroncato a soli 52 anni, lasciando affranti innanzitutto i suoi parenti ma anche tutti coloro che gli erano vicini e chi l’ha conosciuto come “Un ottimo commerciante ma soprattutto una gran brava persona”.

