Lo sfogo del proprietario del Circo Oz di Varese: “Troppi costi, ho pensato di chiudere”

Riceviamo e pubblichiamo lo sfogo di Alessandro Ozzella, proprietario del locale “Il Circo Oz” di Varese, che spiega le difficoltà di portare avanti un’attività dopo il Covid e con gli aumenti dei costi.

Quanti bei discorsi di fine anno, “che il 2023 sia di buon auspicio per tutti voi”. Promesse di mare e monti che oggi, a 47anni , ho preso piena coscienza di questo paese. Inutili sarebbero gli insulti, anzi mi complimento con voi, quando uno raggiunge i propri obbiettivi, “Chapeau”. Premessa: parte di mia responsabilità, seppur minima, dopo 5 anni di attività, di cui 2 di covid e tutta la scia che si è portato dietro, con gli aumenti di gas, luce, grano ecc..ecc..

Mi trovo costretto a pensare di abbandonare il mio tanto amato Circo Oz. Da tempo sto riflettendo, ho passato momenti difficili, con quel senso di impotenza, di fallimento. Poi l’affetto degli amici, i clienti che mi incoraggiavano, che si complimentavano, che mi sostenevano, ecco! Questi affetti mi hanno aiutato molto, ma oggi mi trovo ad aver accumulato arretrati di lockdown, bollette insostenibili, fornitori.

Ho provato ad inventarmi di tutto, sono partito da zero, anzi ho scavato per partire e quel buco va coperto. Volevo ringraziare tutti i vertici dello stato, tutte le forze dell’ordine (vigili), tutti gli invidiosi/e che li chiamavano, la comunità di Bobbiate, sempre presente e pronta a sostenere le attività del proprio borgo, d’altronde se hanno fatto solo tre orologi su 4 facciate del campanile, per impedire a quelli di Casbeno, di vedere l’ora, un motivo alla radice, ci sarà . Va beh! Vorrei togliermi qualche altro sassolino, ma lascio questo compito all’addetto Karma. Alla base della premessa, mi prenderò una decina di giorni per ripristinare la mia già complicata testa, magari un socio? Qualcuno interessato alla causa? Boh! si vedrà.