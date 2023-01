Lo spettacolo (rimandato) di Sabina Guzzanti e Tirabassi andrà in scena al Teatro di Varese il 4 maggio

I fan della comicità italiana avranno un’altra occasione per vedere Sabina Guzzanti e Giorgio Tirabassi in scena insieme. Il loro spettacolo “Le Verdi Colline dell’Africa“, che inizialmente era previsto per il 13 gennaio, andrà in scena al Teatro di Varese il 4 maggio 2023 alle ore 21.

I biglietti per lo spettacolo sono ancora disponibili e quelli comprati per la data del 13 gennaio rimangono validi per la nuova data del 4 maggio. Per maggiori informazioni e per acquistare i biglietti, si prega di visitare il sito web del Teatro di Varese all’indirizzo www.teatrodivarese.com.

Per chi avesse già acquistato i biglietti per la data del 13 gennaio e non fosse in grado di partecipare allo spettacolo il 4 maggio, è possibile richiedere il rimborso entro e non oltre il 25 gennaio 2023. Per i biglietti acquistati online su ticketone.it o presso i punti vendita Ticketone, è necessario richiedere il rimborso tramite il sito web di Ticketone. Per i biglietti acquistati presso la biglietteria del Teatro di Varese, è necessario presentarsi alla biglietteria negli orari di apertura con i biglietti integri per richiedere il rimborso.