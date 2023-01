Lo strano caso di Andy Warhol. Incontro con Maurizio Vanni

In occasione della mostra dedicata al genio della pop art, il Museo MA*GA propone una serie di cinque incontri aperti al pubblico per addentrarsi nell’eterogeneo mondo di Warhol. Primo appuntamento domenica 29 gennaio

Il Museo MA*GA propone una serie di cinque incontri aperti al pubblico per addentrarsi, attraverso le parole dei curatori e del comitato scientifico della mostra, nell’eterogeneo mondo di Warhol.

Gli eventi si terranno nella Sala Arazzi Ottavio Missoni del Museo, con un numero limite di 300 partecipanti. Per chi non avesse avuto la possibilità di prenotare il proprio posto in presenza o volesse partecipare da remoto, c’è la possibilità di seguire gli incontri su ZOOM in modalità Webinar (numero limite di partecipanti: 500).

Primo appuntamento domenica 29 gennaio ore 17.30

Maurizio Vanni

Nuove identità. Lo strano caso di Andy Warhol

Il tema dell’identità, in relazione alla cultura e al percorso di crescita di un artista, è un argomento che potremmo utilizzare per rileggere molti artisti del Novecento, ma anche della nostra contemporaneità. Il caso di Andy Warhol è, però, unico perché nel corso della sua vita ha sempre arricchito la propria identità con atteggiamenti enigmatici e provocatori, spesso supportati da sperimentazioni interdisciplinari, che lo hanno portato a interpretare un personaggio che, in poco più di dieci anni, è diventato uno straordinario punto di riferimento “popolare”. Ma quanto di vero c’è nella personalità che manifestava attraverso improbabili frasi fatte e quanto di autentico possiamo intercettare nel corpus dei suoi lavori? È stato un genio del proprio tempo o un pubblicitario intraprendente che ha dato forma e colore ai desideri celati delle persone?

Inoltre per tutta la durata della mostra nelle giornate di Venerdì e Sabato è attivo un servizio di visite guidate alle ore 18:00.

