L’Oasi Palude Brabbia cerca una nuova auto: “La nostra ci sta abbandonando, ci date una mano?”

L‘Oasi Palude Brabbia è uno delle aree magiche della provincia di Varese, ma tenerla in ordine è un grande impegno, così come ha lavorato sodo la macchina in uso ai volontari della Riserva. Il mezzo è quasi arrivato al capolinea e così l’Oasi ha bisogno di sostituirlo. L’appello arriva proprio dalla newsletter della Palude Brabbia, con la richiesta di aiuto per trovare una nuova vettura che potrà essere utilizzata per i vari lavori. Questa la richiesta:

Chiediamo il vostro aiuto! La nostra mitica Panda, utilizzata per il trasporto del materiale per la manutenzione dell’oasi, purtroppo ci sta abbandonando. Quindi siamo alla ricerca di un nuovo “mezzo” per la Riserva. Naturalmente non ci interessa che la carrozzeria sia senza graffi, ma che funzioni e non abbia problemi di motore.

Se avete una vecchia auto o conoscete qualcuno che vuole disfarsi della sua vecchia vettura, noi siamo disponibili per la visione. Potete mandarci foto del mezzo alla mail oasi.brabbia@lipu.it con anche un dettaglio delle caratteristiche.

Alcuni dati su come deve essere:

– almeno euro 3 benzina

– non troppo bassa, dovremmo affrontare i sentieri sterrati dell’Oasi

– non troppo piccola, dovremmo caricare attrezzi, legna, tavoli…

– la cifra che possiamo sostenere è intorno ai 1.500,00 euro, ma accettiamo anche donazioni ;) Ringraziamo tutti quelli che vorranno darci una mano!