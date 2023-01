L’Open Water Tour premia a Varese i migliori del 2022 e “testa” la piscina del palaghiaccio

Sarà il Salone Estense di Varese la cornice delle premiazioni dell’Italian Open Water Tour 2022, il circuito (IOWT) di nuoto in acque libere nato proprio nella Città Giardino e gestito dall’associazione “I Glaciali”. La cerimonia è prevista per sabato 14 gennaio, alle ore 18: a Palazzo Estense sfileranno i vincitori delle diverse categorie su cui si articola la manifestazione mentre a seguire i protagonisti parteciperanno a un cena di gala al Palace Hotel e a una successiva festa con tombolata nel corso della quale saranno rivelate alcune novità per il 2023.

Ma la presenza in città dei protagonisti del nuoto in acque libere non si concluderà con un brindisi: domenica 15 infatti, gli atleti premiati parteciperanno a un allenamento collegiale nella vasca dell’Acinque Ice Arena, ovvero il rinnovatissimo palaghiaccio cittadino. Non un caso: gli organizzatori dell’IOWT e i gestori dell’impianto hanno stretto una partnership per far diventare l’impianto di via Albani un centro di preparazione per la stagione in acque libere. Non un caso perché nel 2023 sulle dieci tappe previste ben tre si disputeranno sui nostri laghi, quelle di Monate, Maccagno e Varese.

«Dopo un 2022 davvero incredibile, con nove tappe e quasi quattromila atleti al via, non stiamo più nella pelle per quella che abbiamo definito la decima tappa: quella del Salone Estense, uno scenario unico e imperdibile delle premiazioni dei Tour 2022 – spiega Marcello Amirante, presidente dei Glaciali e anima della manifestazione – E poi anche la cena di gala nella prestigiosa sede del Palace. Una occasione per terminare nel modo migliore anche il charity program legato all’IOWT, con il ricavato della tombola che andrà al progetto #MiFidoDiTe: metteremo in palio cimeli natatori come la cuffia dei neo campioni del mondo Rivolta e Ceccon o il “costumone” del campione di mondo di Kazan 2015 Simone Ruffini. Fin dal primo anno IOWT è nato con la profonda convinzione che fare rete possa portare a cose nuove, mai ipotizzabili prima nel mondo del nuoto in acque libere; questo appuntamento finale del 2022 è la testimonianza perfetta di questa filosofia».

2022: NOVE TAPPE IN SETTE REGIONI

Dopo le sette tappe del 2021, il circuito è ulteriormente cresciuto nell’anno appena trascorso: nove gare in sette regioni differenti con oltre 400 atleti iscritti di media e con alcune situazioni memorabili. Basti pensare alla partenza dalla spiaggia di Boccadasse a Genova sulle note delle canzoni di De André, le gare notturne a Lignano Sabbiadoro, il passaggio tra i faraglioni di Lipari o sotto Palazzo Aragonese a Ischia, quello ai Castelli di Cannero o tra i bastioni di Peschiera del Garda ma anche l’arrivo sulla spiaggia dei pescatori di Noli. Infine va ricordata la traversata del lago di Varese che ha permesso di inaugurare la balneazione del lago con una prova sul miglio marino tra Bodio Lomnago e la Schiranna. 200 i nuotatori impegnati in una giornata storica.

I VINCITORI DEL CHALLENGE

Il finalese Federico Amendola del club Swim for Passion e la milanese Lara Ciceri di Swimmer Inside sono stati nominati migliori atleti della stagione: Amendola è stato protagonista di tutte le gare individuali vincendo la classifica assoluta sia nella “smile swim” sia nella “hard swim” mentre Ciceri ha vinto la classifica della smile e si è classificata seconda nella hard alle spalle di Anna Mottarelli (Nord Padania Nuoto).

Al maschile si sono distinti anche Matteo Clemencigh (Nord Padania Nuoto), Simone Bianchi (Robur et Fides Varese), Michele Baronchelli e Daniel Godino (G.S.Porte), mentre al femminile Gloria Tiffany Culuvaris (Swimmer Inside), Marta Carnelli (Phoenix) e Sara Petrolli (Rari Nantes Ala).

La classifica della staffetta è infine stata dominata da I Luzzi Volanti (Andrea Zenatti, Massimo Grisenti, Enrico Ciola, Luca Casagranda, Raffaele Paoli e Marco Penta) come quella del gruppo più numeroso dai Swimmer Inside.