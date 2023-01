L’ospedale non rinnova subito il contratto alla psicologa e Valentina rimane senza il supporto della neuropsichiatria infantile

“Rivoglio la mia psicologa”. È l’appello che, tramite i giornali, Valentina vuol far arrivare ai vertici dell’azienda ospedaliera di Varese. È una delle pazienti della neuropsichiatria infantile dell’ospedale Del Ponte e, da inizio anno, non può più incontrare la psicologa che l’aveva in cura:

Mi chiamo Valentina e da alcuni anni sono seguita in Neuropsichiatria Infantile a Varese da una bravissima psicologa per me molto preziosa.

Dopo le vacanze di Natale non ho più potuto incontrarla perché non le è ancora stato rinnovato il contratto, come a tanti altri suoi colleghi.

Mi hanno detto che non sono arrivati all’ospedale i finanziamenti necessari da parte della Regione Lombardia e non si sa quando giungeranno.

Io non so esattamente come sia la questione, ma so che non ce la faccio più.

Ho bisogno di vedere la mia psicologa una volta alla settimana perché per me e per la mia situazione è un aiuto fondamentale.

Mi chiedo come sia possibile che sia io a doverci rimettere quando è una cosa di cui ho diritto e perché non vengono stanziati i soldi in tempo in modo che non venga interrotto il servizio.

Anche molti miei amici non possono incontrare la loro psicologa per questi problemi che noi adolescenti non comprendiamo e sono in grande difficoltà come me.

Faccio appello a chi ne ha la responsabilità di trovare subito una soluzione. Grazie.