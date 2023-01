Lunedì 16 gennaio parte lo sciopero ad oltranza alla Suominen di Mozzate contro la chiusura

Lunedì 10 Gennaio 2023 la Suominen, multinazionale finlandese con sede a Helsinki, ha annunciato la chiusura del sito aziendale di

Mozzate (Co) (la Mozzate – Nonwovens Srl).

I suoi 92 lavoratori si sono mobilitati subito in presidio davanti ai cancelli della multinazionale tessile specializzata nella produzione di tessuto non tessuto in rotoli, per salviette, materiale medico e l’igiene.

Il 12 Gennaio si è svolto un incontro presso la Confindustria di Como con le RSU e le organizzazioni sindacali presenti in azienda, nel quale è stata ufficializzata la decisione aziendale, respinta dalla delegazione sindacale.

Successivamente si è svolta l’assemblea nel piazzale dello stabilimento. Secondo quanto annunciato da Cobas da lunedì 16 gennaio parte lo sciopero ad oltranza e presidio davanti i cancelli 24 ore su 24.