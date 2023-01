Lunedì il tour nella Silicon Valley varesina, al Campus Tecnologico di Elmec Informatica

Un tour alla scoperta della Silicon Valley varesina. Per la precisione saremo alla Elmec Informatica di Brunello, Managed Services Provider di servizi e soluzioni IT per le aziende, che recentemente ha aperto le porte del proprio Campus Tecnologico a professionisti, imprenditori e studenti che desiderano intraprendere un viaggio alla scoperta della Digital Transformation.

Proprio lunedì prossimo, 23 gennaio, saremo alla Elmec per vivere l’esperienza di uno Study Tour, il percorso che nel 2022 ha già avuto 1.286 visitatori. Il nostro Liveblogging, attraverserà l’intero Campus Tecnologico e darà voce ai tecnici dell’azienda che racconteranno molte delle tecnologie che si sviluppano nella Silicon Valley varesina.