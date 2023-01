A Malnate l’Incontro sul futuro della sanità, il sindaco: “Tema urgente, contenta della grande partecipazione”

«Sono molto contenta della grande partecipazione alla tavola rotonda, non solo per operatori del settore, sul tema della sanità territoriale. Tema molto urgente, attuale e sentito dai cittadini», questo il commento del sindaco di Malnate, Irene Bellifemine dopo l’incontro dal titolo “Dal covid ad oggi, quali le prospettive future per la sanità e il territorio – Per Malnate con Malnate”, che si è svolto nella serata di lunedì 9 gennaio in sala consiliare.

«Si è aperto un ciclo di incontri – spiega Bellifemine – per analizzare la realtà territoriale socio/sanitaria con lo scopo di portare proposte e istanze all’Assemblea dei sindaci del Distretto di Varese. La serata è stata introdotta dal Dottor Larghi, già Direttore Medico del Presidio di Varese, che ci ha spiegato la riforma sanitaria e le sue declinazioni territoriali con un approfondimento proprio sulla valenza dei Distretti. Si è passati all’esperienza delle due case di accoglienza per anziani con La Direttrice De Micheli per La Residenza e la Direttrice Piazzolla per il Don Gnocchi e la Dott.ssa Fracassi per il centro diurno Il Centro, sono entrati nel vivo dell’esperienza pandemica e delle esigenze dettate dalla situazione contingente. La Dott.ssa Merlo, referente dei medici di medicina di base, ci ha poi raccontato le difficoltà affrontate durante l’emergenza e le sinergie messe in atto che ci hanno portati ad essere il primo comune a vaccinare simultaneamente circa 200 persone ultra ottantenni».

«L’ associazione SOS Malnate – prosegue il sindaco – ci ha illustrato i servizi di trasporto in ambulanza effettuati con i volontari e i progetti futuri. La Presidente dell’associazione La Finestra Mariagrazia Panigata ci ha illustrato le difficoltà che le agenzie sociali del terzo settore hanno dovuto e devono affrontare per coniugare le esigenze degli utenti alla realtà e le regole socio sanitarie. Ha concluso Samuele Astuti con la descrizione delle opportunità che la riforma potrebbe apportare al territorio se si potenziassero i servizi a livello locale. Molti gli ospiti che sono intervenuti come il Dottor Guido Garzena di ATS e il Dottor Luca Croci del servizio di pubblica Tutela di ATS, il sindaco Giovanni Resteghini Presidente di ATS, il Direttore della Casa Anziani Poretti di Vedano, il Direttore Giuseppe Virgilio della Farmacia Comunale di Malnate e la Dottoressa Laura Magnoni dell’omonima Farmacia, i referti della Fondazione di Malnate e molti cittadini tra cui infermieri, medici e dentisti».

«Ringrazio tutti – conclude la prima cittadina – per aver partecipato e per avermi dato punti di riflessione che mi hanno fatto pensare all’istituzione della Consulta Socio Sanitaria di Malnate che può essere un punto d’inizio di un nuovo lavoro sinergico a favore dello sviluppo della città. Sono molto contenta della costruttiva serata perché segna l’inizio di un percorso di approfondimento che voglio effettuare a livello Distrettuale che, sono sicura, mi potrà aiutare nel nuovo ruolo di Presidente dell’Assemblea dei Sindaci.

Il prossimo appuntamento sarà il 24 febbraio in Aula Magna, sempre a Malnate, con il dottor Massimo Galli e la Dott.ssa Lorella Bertoglio per la presentazione del libro “Gallipedia”, un momento culturale in cui ci sarà l’occasione di parlare di pandemia, vaccini e sanità lombarda.