Manca il medico di base a Castronno, attivo un ambulatorio temporaneo a Gazzada

A seguito del recente pensionamento del dottor Giorgio Giuliani, con studio a Castronno, una parte dei suoi di assistiti non ha avuto la possibilità di scegliere un sostituto.

Si è pertanto provveduto ad attivare, da lunedì 2 gennaio, nella Sede di Gazzada in via Roma, 18, piano rialzato, un Ambulatorio Medico Temporaneo (AMT). La sede di Gazzada è stata scelta proprio perché ospita anche la Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica), diretta da ATS Insubria, attiva dalle 20:00 alle 8:00, nel fine settimana e i giorni festivi .

Come da accordi tra i Medici ed il Dipartimento Cure Primarie di ATS Insubria, i pazienti del dottor Giuliani, che si trovano in una situazione di momentanea indisponibilità di un medico a cui fare riferimento, potranno rivolgersi all’Ambulatorio Medico Temporaneo, previa prenotazione, telefonando al numero 331 7521883, negli orari indicati, o inviando e-mail all’indirizzo: amtgazzada@ats- insubria.it

L’ambulatorio effettuerà i seguenti orari:

Lunedì dalle 10:00 alle 13:00 con reperibilità telefonica dalle 9:00 alle 10:00

Martedì dalle 15:00 alle 18:00 con reperibilità telefonica dalle 14:00 alle 15:00

Mercoledì dalle 15:00 alle 18:00 con reperibilità telefonica dalle 14:00 alle 15:00

Giovedì dalle 15:00 alle 18:00 con reperibilità telefonica dalle 14:00 alle 15:00

Venerdì dalle 10:00 alle 13:00 con reperibilità telefonica dalle 9:00 alle 10:00