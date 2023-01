Marcialonga, i risultati degli sciatori varesotti alla 50a edizione della “maratona” delle nevi

Domenica 29 gennaio si è disputata la Marcialonga di Fiemme e Fassa, la più conosciuta e importante “maratona” italiana di sci nordico (misura 70 chilometri) e una delle più quotate del panorama internazionale. La gara trentina è giunta alla sua 50a edizione ed è stata vinta da due atleti scandinavi, lo svedese Emil Persson tra gli uomini e la norvegese Magni Smedaas tra le donne.

In questa edizione “celebrativa” prima del traguardo di Cavalese è stato inserito il “muro della strega” (Mur de la Strìa), una salita impervia e inedita sulle cui rampe si è decisa la gara: Persson ha preceduto cinque norvegesi a partire da Tord Asle Gjerdalen e Andreas Nygaard. Lontanissimi gli italiani: 30° Dietmar Noeckler, 32a Rebecca Bergagnin in campo femminile. (foto Marcialonga/FB)

Come di consueto la Marcialonga ha attratto numerosi atleti da tutta Italia e da tutta Europa: non poteva quindi mancare una nutrita pattuglia varesotta, visto che nella nostra provincia sono numerosi gli appassionati degli sci stretti. Abbiamo provato a compilare l’elenco dei risultati colti dai nostri fondisti ma – lo diciamo subito – le classifiche online non ci consentono di spulciare con maggiore precisione l’ordine di arrivo.

Nel caso mancasse qualcuno, segnalatecelo con una e-mail a sport@varesenews.it. Nell’elenco indichiamo la posizione finale, il nome e cognome dello sciatore, lo sci club di appartenenza e il tempo impiegato per coprire il percorso. Dopo i partecipanti alla Marcialonga sono indicati quelli che hanno preso parte alla Marcialonga Light di 45 chilometri: tra essi anche il gallaratese Rosso Artino che a 91 anni continua a filare sugli sci con passione e costanza.

MARCIALONGA (70 Km)

829 – Luca BOSETTI (Sci Nordico Varese) in 4.09.21

1.084 – Dante PANZI (Sci Club Cunardo) in 4.23.33

1.166 – Matteo GAMBERONI (Sci Club Cunardo) in 4.27.44

1.243 – Gianpiero GIANANTONIO (Sci Club Cunardo) in 4.32.17

1.768 – Matteo PANZI (Sci Club Cunardo) in 4.57.37

2.439 – Marco OLDANI (Sci Nordico Varese) in 5.28.44

2.845 – Marco BOSETTI (Sci Nordico Varese) in 5.47.28

3.195 – Vittorio ARISTARCO (Sci Club Marcialonga) in 6.03.27

3.332 – Stefano NICOLA (Sci Club Cunardo) in 6.11.01

3.900 – Giorgio GOI (Sci Club Marcialonga) in 6.53.46

3.941 – Luigi VIGEZZI (Sci Club Cunardo) in 6.46.05

4.266 – Francesco GASPERINI (Sci Club Cunardo) in 7.05.49

4.268 – Stefano FILIPPI (Sci Club Cunardo) in 7.05.51

4.422 – Giorgio BOLOGNINI (Sci Nordico Varese) in 7.17.10

4.537 – Manuela BRUNO (Atletica Verbano) in 7.26.55

4.582 – Luigi Giulio GRITTI (Sci Club Cunardo) in 7.30.06

4.636 – Michele VIGEZZI (Sci Club Cunardo) in 7.34.30

4.658 – Laura BRUNELLO (Atletica Verbano) in 7.37.52

4.640 – Giuseppe DE PARI (Sci Club Cunardo) in 7.35.25

5.205 – Federico FARDELLI (Sci Club Cunardo) in 8.38.10

5.445 – Matteo INTERMITE (Sc Valle Anzasca) in 9.22.32

5.450 – Filippo CERANA (Sci Club Cunardo) in 9.24.09

5.471 – Luca FORZINETTI (Sci Club Cunardo) in 9.30.27

5.472 – Federico PONTI (Sci Club Cunardo) in 9.30.29

5.474 – Matteo DE GIORGI (Sci Club Cunardo) in 9.30.31

5.475 – Emiliano CERANA (Sci Club Cunardo) in 9.30.34

5.476 – Davide BRAZZELLI (Sci Club Cunardo) in 9.30.44

5.477 – Daniele GAIGA (Sci Club Cunardo) in 9.30.45

MARCIALONGA LIGHT (45 Km)

89 – Andrea SOTTOCORNO (Sc Valle Anzasca) in 3.56.32

430 – Massimo BOTTA (Sc Valle Anzasca) in 6.24.24

468 – Artino ROSSO (Sc Valle Anzasca) in 7.14.36