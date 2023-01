Marco Magrini presenta ufficialmente la sua candidatura alla guida della Provincia

Domenica mattina a Villa Recalcati è stata presentata ufficialmente la candidatura di Marco Magrini alla Presidenza della Provincia di Varese; sono state raccolte in pochi giorni oltre 350 firme tra Sindaci, assessori e consiglieri comunali del territorio. Tanti i Comuni che hanno risposto alla richiesta di sostegno alla candidatura dell’attuale consigliere provinciale.

La legge 56/2014 ha disegnato la Provincia come “Casa dei Comuni”, un’area vasta, un ente di secondo livello gestito dagli amministratori comunali con al centro lo sviluppo del territorio. Marco Magrini: «Dopo otto anni da quella riforma, e tanti errori fatti ai diversi livelli di governo, possiamo dire che la Casa dei Comuni della provincia di Varese è un progetto tutt’altro che compiuto. Un territorio però come il nostro ha la necessità di una Provincia in grado di fare sistema insieme alle quattro grandi città. Ha bisogno di un ente intermedio che supporti e affianchi i Comuni medio/piccoli nei rapporti con la Regione, il Governo e le grandi realtà economico sociali. Un ente in grado di svolgere un ruolo da protagonista verso l’autonomia differenziata secondo gli articoli 116 e 117 della costituzione».

«Una governance», continua Magrini «che parta dalla costituzione delle aree omogenee, istituite all’unanimità dallo statuto provinciale nel 2015 ma che ad oggi non hanno ancora visto la luce. In questi anni da amministratore civico in Consiglio provinciale ho maturato la convinzione che un ente complesso di secondo livello funziona se è preservato da muscolari contrapposizioni di parte, e d’altra parte, se è invece alimentato dal confronto di idee per il futuro del nostro territorio. La concretezza e il senso di comunità degli amministratori comunali sono la linfa necessaria. Per questo motivo ho raccolto l’invito di molti amministratori civici alla candidatura alla Presidenza della Provincia. Lo faccio da civico e con l’obiettivo di fare finalmente della Provincia una vera “Casa dei Comuni”».

«Si ringraziano gli amministratori che hanno sottoscritto la candidatura e hanno mostrato interesse sul progetto, – spiegano Nicola Tardugno e Davide Tamborini – il gruppo degli amministratori civici ed il Partito Democratico della provincia di Varese, con il gruppo degli Amministratori Civici e Democratici, che ha condiviso la natura assolutamente civica della candidatura e con il quale ci siamo trovati d’intesa sulle idee e sulle proposte per interpretare al meglio il ruolo di Ente di Area Vasta e Casa dei Comuni».