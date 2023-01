Maria Elena Pellicciotta candidata alle regionali per FI Saronno

Forza Italia Saronno esprime Maria Elena Pellicciotta, vice commissario cittadino, come candidata alle Regionali. «Siamo convinti che il suo entusiasmo e la sua dedizione possano contribuire a un risultato che ci auguriamo determini l’elezione di un consigliere per la nostra provincia. Abbiamo costruito una lista davvero competitiva, confidiamo in un ottimo lavoro di squadra e ci auguriamo di poter realizzare una campagna elettorale interessante e coinvolgente» è il commento di Mariassunta Miglino, commissario Forza Italia Saronno (nella foto, da destra: Maria Elena Pellicciotta e Mariassunta Miglino)

LA DICHIARAZIONE DELLA CANDIDATA

«Ho accettato questa candidatura con grande entusiasmo – dice Maria Elena Pellicciotta -dopo essermi confrontata con tutto il mio gruppo. È partita a livello cittadino, ma quasi subito è stata supportata dal provinciale, dove ho già un incarico come responsabile del dipartimento territorio e protezione civile. A Saronno, mia città adottiva, sono politicamente attiva dal 2015, quando ho ricoperto il ruolo di assessore all’Urbanistica e all’edilizia privata nell’allora Giunta leghista. Ruolo che ho esercitato con molta serietà e umiltà, perché la fiducia va ricambiata e il cittadino va messo sempre al primo posto. Ho iniziato da una lista civica per poi iscrivermi, dopo pochi anni, in Forza Italia, di cui sono tuttora esponente e in cui ho lavorato sempre con impegno e dedizione per mantenere vivo l’interesse politico per la nostra città».