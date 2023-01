Mario Gambato “amico di molti”: la città lo ricorda, funerali martedì 10 gennaio

Continuano i messaggi di cordoglio, e le manifestazioni di vicinanza alla famiglia di Mario Gambato, medico ed ex presidente della proloco do Luino scomparso sabato all’età di 69 anni dopo un ricovero ospedaliero.

Gambato per il suo profilo pubblico, discreto ma interessato ai fatti della città, e per la sua attività professionale come odontoiatra era molto conosciuto a Luino, e non solo.

I suoi funerali verranno celebrati martedì 10 gennaio alle ore 11.15 nella chiesa di San Pietro in Campagna.

L’amministrazione comunale di Luino nella giornata di domenica 8 gennaio ha voluto esprimere il cordoglio pubblico per questa scomparsa: «L’amministrazione Comunale si stringe attorno ad Alessandra, Alice e agli affetti più cari nel tenero ricordo di Mario. Tutta la comunità perde il medico, ex presidente della Pro Loco, ma soprattutto la persona e l’amico che è stato. Mario è stato prima di tutto Amico di molti, con il suo sorriso genuino, la sua energia positiva e la grande passione per la musica. Nessuno dimenticherà una persona tanto preziosa».

Anche Marco Fazio, sindaco di Germignaga, paese di origine Mario Gambato ha voluto sulla sua pagina facebook esternare un ricordo: «Certo di interpretare i sentimenti di tutta l’amministrazione, mi unisco al dolore della moglie Alessandra e della figlia Alice per la morte del caro Mario Gambato. Il nostro territorio perde un uomo appassionato e soprattutto impegnato al suo servizio, con gentilezza e dedizione».