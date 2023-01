Mastini ancora sul velluto: 13-2 agli Old Boys Milano e qualificazione ai quarti di Coppa

Dopo la larga vittoria nella gara di andata (leggi qui) i Mastini fanno ancora gioire il proprio pubblico, riservando un’altra larga sconfitta agli Old Boys di Milano e prendendosi a suon di gol la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia, dove l’avversario sarà Bressanone e in palio ci sarà la finale proprio a Varese.

Davanti agli oltre 500 tifosi che anche stasera hanno riempito di tifo e calore la Acinque Arena di via Appiani, i gialloneri si sono imposti 13-2 dominando la gara contro i milanesi.

LA CRONACA

Dopo due minuti i Mastini passano con Vanetti, ben assistito da Schina e da Piroso. Gli Old Boys realizzano una gran rete con La Notte (autore anche all’andata), che dopo un’azione solitaria in velocità batte con un fendente Dalla Santa. Dopo un minuto, ci pensa Franchini con un tocco volante a riportare avanti i Mastini, prima delle reti di Allevato, Drolet e Piroso in rapida successione. Quasi sulla sirena, la rete del 6 a 1 marcata da Piroso, ben assistito da M. Borghi.

Nel secondo parziale il Varese rallenta, nonostante la marcatura iniziale di Piroso sempre su assist di M. Borghi. Dopo un lungo assedio alla gabbia milanese, dove il portiere Barozzi è stato assoluto protagonista, il Milano trova la seconda rete grazie a una distrazione difensiva generale dei Mastini. Prima della seconda sirena sono Raimondi e Franchini a completare le marcature del secondo drittel.

Nel terzo tempo il Varese gioca in totale scioltezza e trova ancora quattro marcature e due pali. Iscrivono il nome nel tabellino: Drolet, Privitera, Allevato e Schina.

MASTER ROUND

Archiviata la pratica di Coppa Italia, tra tre giorni (venerdì 6 gennaio alle ore 20.30) il ghiaccio della Acinque Arena vedrà ancora impegnati i Mastini e questa volta l’impegno sarà ben più probante. In via Appiani arriverà infatti Dobbiaco per la prima gara del Master Round, la seconda parte del campionato. Biglietti già disponili online su Liveticket (guarda qui)