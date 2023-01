I Mastini a Bressanone con un obiettivo fisso: le final four di Coppa Italia

C’è l’ostacolo Bressanone tra i Mastini e la final four di Coppa Italia che si disputerà proprio a Varese, nella rinnovata Acinque Ice Arena, e proprio con il supporto organizzativo della società giallonera. Un torneo, però, nel quale la “squadra ospitante” non è ammessa di diritto e così la formazione di coach Claude Deveze dovrà strappare la qualificazione nel doppio turno contro i Falcons, con il vantaggio di giocare in casa il match di ritorno.

La formula però non prevede – come già avvenuto negli ottavi di finale – il computo totale dei gol come discriminante in caso di parità. Passa chi ottiene più “punti” nelle due partite, come se fossero gare di campionato, ed è previsto anche il pareggio per cui la via più semplice resta quella di vincere entrambe i match ed evitare ulteriori problemi. Dopo aver liquidato gli Old Boys Milano sotto un diluvio di gol però, i Mastini trovano ora una avversaria della stessa categoria (i milanesi disputano la Division 1, ovvero la Serie C) anche se il Bressanone è ora impegnato nel Quali Round, il minitorneo tra le cinque squadre della seconda metà della classifica di IHL. Il Varese invece è in testa al Master Round e, di riflesso, è attualmente la numero uno del ranking del campionato.

La trasferta alla Eishalle Brixen però va presa con tutte le cautele non fosse altro perché nel confronto diretto in campionato furono i Falcons ad avere la meglio sui Mastini per 3-2 con reti di Kerschbaumer, Cianfrone ed Eruzione cui risposero Desauteles e Tilaro. Certo era tutt’altro periodo: la gara era quella d’esordio della IHL e i gialloneri ai tempi avevano pochi allenamenti nelle gambe e ancor meno ore ghiaccio. Però quel risultato deve risuonare come campanello d’allarme per evitare di prendere sotto gamba un match che dovrà avvicinare il Varese alle Final Four casalinghe: sarebbe un delitto mancarle, soprattutto per il cammino percorso da Vanetti e soci fino a questo momento.

A Bressanone, intanto, Deveze dovrebbe avere a disposizione la difesa al completo con il rientro di Bertin e la presenza di Piccinelli. Il reparto arretrato era stato messo sotto pressione nelle ultime due partite per via di qualche acciacco ma ha risposto alla grande, con anche l’inserimento del giovane aostano Fanelli che dovrebbe essere impiegato anche in Coppa.

ROAD TO PALALBANI

Anche gli altri quarti di finale vedranno impegnate solo squadre di IHL: troppo ampio il divario tecnico con le formazioni di Division 1 che sono state nettamente superate al primo turno, con le parziali eccezioni del Chiavenna sconfitto in casa dal Como per 2-1 (ma poi battuto 9-0 dai lariani al ritorno) e del Feltre superato 1-0 dall’Appiano nel retour match dopo però il 5-9 di gara1 per i Pirates. Sulla strada per le Final Four il confronto più interessante pare essere quello tra Appiano e Dobbiaco, entrambe impegnate nel Master Round, ma anche il derby trentino tra Fiemme e Pergine. Como – Caldaro sembra invece favorevole alle Linci ma attenzione alla squadra di Da Rin, solleticata dalla possibilità di disputare la Coppa a pochi chilometri da casa.