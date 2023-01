Mastini, ora si fa sul serio: a Varese arriva il Dobbiaco per il Master Round

Dopo le due facili vittorie in Coppa Italia contro gli Old Boys di Milano, i Mastini si rimettono i pattini ai piedi per affrontare l’esordio del Master Round, la seconda parte del campionato che proietterà ai playoff della Italian Hockey League.

L’appuntamento è per venerdì 6 gennaio (ore 20.30) alla Acinque Ice Arena, dove i gialloneri si troveranno di fronte un avversario ben conosciuto: gli Icebears del Dobbiaco. Gli altoatesini sono stati anche il primo ostacolo stagionale dei Mastini, vincendo a Varese la prima gara di campionato, con i ragazzi di coach Devèze che si presero la rivincita in Sud Tirolo nella gara di ritorno.

Nella gara dell’Epifania tutto sarà rimesso in equilibrio. I Mastini potranno contare sul calore del proprio pubblico ma, dovranno stare attenti alla pericolosità del Dobbiaco, soprattutto nelle linee d’attacco.

Biglietteria della Acinque Ice Arena sarà aperta a partire dalle ore 19 circa di venerdì 6 gennaio, ingresso dalle ore 19.30.