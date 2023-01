I Mastini piegano anche il Pergine: decide un gol di Tilaro nel supplementare

Per la prima volta in stagione i Mastini disputano un tempo supplementare, per la prima volta in tre incontri piegano la “bestia nera” Pergine, affondata da una rete di Gianluca Tilaro – uno dei tanti protagonisti di quest’anno – dopo 3’22 dell’overtime. Un “golden gol” che consolida ulteriormente il primato in classifica della squadra di Deveze: chi si attendeva un calo dopo le feste per la Coppa Italia è rimasto spiazzato perché questa Varese colpisce ancora.

I gialloneri, nella circostanza, sono stati anche più forti delle assenze: Deveze ha dovuto rinunciare a pezzi pregiati quali Piroso, Bertin, Piccinelli e Raimondi rimpolpando le linee con un paio di innesti dall’Aosta (Fanelli e Gesumaria) in difesa. E affidandosi – perché no – al nutrito gruppo di tifosi che ha seguito la squadra anche in Valsugana con la consueta passione, ripagati dal risultato.

LA PARTITA

Il naso avanti, per primi, lo mettono le Linci che sfruttano una bella azione conclusa in rete a Meneghini. I padroni di casa però non affondano il colpo, perché i gialloneri si difendono con ordine in inferiorità ed evitano rischi. Sul finire del periodo, un po’ come accaduto nella semifinale con l’Appiano, è Andrea Schina a muovere il punteggio: azione personale in slalom e pareggio a 50″ dalla sirena.

Sull’onda della rete del difensore, i Mastini tornano sul ghiaccio con grande piglio e passano a condurre al 24′: azione collettiva impreziosita dalla stoccata di Privitera per l’1-2. Questa volta tocca al Varese mancare il colpo del KO, con Rigoni attento a difendere la gabbia delle Linci; la partita si spezzetta, Pietro Borghi concede un fallo da rigore ma Perla respinge il disco, arrendendosi però al minuto 36′ su un tiro di Mocellin. Ma ancora una volta, prima della sirena, i Mastini esultano: errore dei padroni di casa, M. Borghi e Drolet lavorano il disco e consentono a Michael Mazzacane di siglare il 3-2.

Nell’ultimo periodo il Varese si difende con ordine sino a quando Odoni finisce tra i puniti: ad approfittarne è Andreotti che firma il 3-3. Incassata la rete in inferiorità però la squadra di Deveze capisce l’antifona e regge l’urto con la nuova situazione con l’uomo in meno. Si va così all’overtime preso di petto dai Mastini che ci provano con Belloni e Franchini e ci riescono con Tilaro: 4-3 ospite e grande festa giallonera.