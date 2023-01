I Mastini portano nel centro di Varese la festa e la Coppa Italia

Quattro giorni dopo, la festa è completa. La Coppa Italia di hockey su ghiaccio è arrivata nel centro di Varese, trasportata da coloro che la hanno conquistata, i giocatori e lo staff dei Mastini. La squadra di Deveze è stata protagonista (prima di tornare al palaghiaccio per l’allenamento serale…) di un bagno di folla con i tifosi al Caffé Broletto, nel cuore della Città Giardino.

In tanti sono arrivati per stringersi attorno ai gialloneri per un brindisi o per cantare insieme sulle note delle canzoni che stanno accompagnando le partite dei Mastini in questa stagione. E accanto ai ragazzi della curva, a chi da anni segue la squadra, a tanti appassionati tornati al palaghiaccio, è passato anche Beppe Sannino, uno che a Varese ha saputo vincere nel calcio. Un entusiasmo collettivo che sarà dimostrato anche a breve, perché sabato a Pergine ci saranno due pullman di tifosi al seguito della squadra del presidente Carlo Bino, tra i più applauditi della serata.

La squadra ha anche consegnato la coppa “alla città”: capitan Vanetti ha consegnato la coppa al sindaco Davide Galimberti in rappresentanza di tutta Varese. Con il primo cittadino anche gli assessori Ivana Perusin e Stefano Malerba e il trofeo farà tappa domani anche a Palazzo Estense. A fare da “capopopolo” (foto in altro con un fumogeno portato dalla Curva) Alessio Piroso, uno dei volti più riconoscibili e amati della squadra.

Ora però, in casa giallonera, è tempo di tornare a mettere la testa sulle partite di campionato. «Ricominciare mercoledì sera non è stato semplice – conferma lo stesso Andrea Vanetti – Abbiamo ricevuto una enorme scarica di adrenalina nel weekend, ma dopo il primo allenamento abbiamo ripreso il ritmo». Vanetti, però, racconta anche la convinzione percepita negli spogliatoi prima delle Finals: «Sapevamo che sarebbero state partite difficili, dure e rognose, però eravamo carichi a molla e, devo dire la verità, io credevo molto nelle nostre possibilità. Sapevo che avremmo potuto farcela e così è stato. Ma la stagione è ancora lunga: dobbiamo continuare così».