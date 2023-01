Mastini, secondo atto di Coppa Italia. Biglietti scontati per la sfida agli Old Boys

Seconda sfida di Coppa Italia per i Mastini Varese che martedì sera (3 gennaio, ore 20,30) ospitano in via Albani gli Old Boys Milano in quella che sulla carta appare una formalità, visto l’andamento della partita d’andata all’Agorà. 19-1 il punteggio di gara1 per i gialloneri, anche se il numero di reti segnate non conta ai fini della qualificazione: per il regolamento a Vanetti e compagni servirà un nuovo successo o al limite un pareggio per qualificarsi ai quarti di finale.

Appare però ben difficile che gli Old Boys – la squadra milita in Serie C, ovvero in quella che ufficialmente si chiama IHL Division 1 – possano sorprendere gli uomini di Claude Deveze, i quali non hanno concesso nulla all’andata e non dovrebbero incontrare alcun problema al ritorno. Per i Mastini sarà quindi un impegno da sfruttare per mantenere il ritmo partita in vista del doppio turno di campionato tra venerdì 6 e domenica 8 gennaio (a Varese con il Dobbiaco e in trasferta a Caldaro) e del successivo scontro di Coppa con la vincente del duello tra Bressanone e Valpellice (3-1 per i piemontesi all’andata).

La “coccarda” è il primo grande obiettivo dell’HCMV, che – lo ricordiamo – ha chiesto e ottenuto di organizzare le Final Four sulla pista della Acinque Ice Arena nel fine settimana del 21 e 22 gennaio. Per questo motivo in casa giallonera è vietato distrarsi anche davanti a un’avversaria come i milanesi di De Zordo, che hanno il pregio di mantenere viva la passione per l’hockey nella metropoli lombarda, città che conta ben 32 scudetti con le varie società che si sono succedute nella storia.

La partita con gli Old Boys sarà anche l’ennesima occasione per portare gente al palaghiaccio: in questa circostanza non è valido l’abbonamento annuale ai Mastini (che è solo per le gare di campionato) ma la società ha previsto una serie di sconti e riduzioni. L’ingresso sarà gratis per gli under 16 che prenderanno posto in Curva Nord mentre per gli altri tifosi i prezzi saranno ridotti rispetto alla IHL: 8,80 euro in tribuna centrale, 7,70 in laterale e 5,50 in curva. La direzione del match sarà affidata ai signori Brondi e Rivis e la gara sarà trasmessa da Radio Village.