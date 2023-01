Matt Brase non nasconde il dispiacere: “Lezione da imparare”

BRASE 1 – «Devo fare i complimenti a Trento che ha ottenuto una vittoria mettendo in campo fisico ed energia. Noi abbiamo subìto il loro gioco fin dal primo quarto e poi ci siamo ritrovati ad inseguire per tutta la gara».

BRASE 2 – «Nell’ultimo periodo di gioco siamo riusciti anche a ricucire il punteggio arrivando fino al -5 ma poi loro sono tornati avanti sfruttando i rimbalzi offensivi e poi non c’è stato più tempo per ritornare in partita. Non è stata la nostra miglior prestazione ma bisogna dare credito ai nostri avversari; dobbiamo imparare la lezione».

MOLIN 1 – «Dovevamo vincere e ci siamo riusciti con merito. Partita intensa ma siamo rimasti uniti nel raggiungere gli obiettivi. Abbiamo avuto qualche momento di difficoltà dal quale ci siamo ripresi bene. Quello che abbiamo fatto stasera è qualcosa che è necessario ripetere».

MOLIN 2 – «La nostra è stata una partita di qualità diversa rispetto al nostro ultimo incontro con l’Openjobmetis, volevamo limitare il ritmo del loro attacco, impedirgli di correre e non concedergli seconde opportunità. Lo abbiamo fatto abbastanza bene e penso che possiamo ritenerci soddisfatti».