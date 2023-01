Medici di base e ambulatorio inefficiente, a Castellanza una raccolta di firme del Pd

La mancanza di medici di base sta causando notevoli problemi anche a Castellanza. L’ambulatorio temporaneo di via Roma, dove i pazienti senza medico di base devono recarsi, sta dimostrando notevoli inefficienze, con lunghe attese per ottenere le ricette dei medicinali necessari. Inoltre, l’assistenza primaria prevista per i pazienti che hanno visto il proprio medico andare in pensione non è stata garantita, causando ulteriori difficoltà.

Su questo tema il Circolo del Partito democratico di Castellanza ha avviato una raccolta firme tra i cittadini per chiedere una soluzione immediata a questi problemi e per richiedere che gli organi istituzionali e gli enti preposti si attivino in maniera risolutiva. La raccolta firme proseguirà con i banchetti del Circolo che saranno presenti nelle piazze delle chiese ogni domenica mattina, al mercato ogni venerdì mattina e al quartiere Buon Gesù ogni sabato mattina.

«È importante che il diritto alla salute, un diritto costituzionale, sia garantito a tutti i cittadini – dice Alberto Dell’Acqua,

segretario del Circolo Pd di Castellanza – Non possiamo accettare che la situazione attuale, caratterizzata da disorganizzazione ed inefficienze, continui a persistere. E’ fondamentale che vengano trovate soluzioni concrete e immediate per risolvere questo problema».