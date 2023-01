Medici di base in via Roma a Castellanza, le regole per accedere e per l’ottenimento delle ricette

Dopo i problemi riscontrati nelle ultime settimane hanno preso possesso degli spazi ex-Asl di via Roma i medici individuati dall’Ats Insubria, in sostituzione di quelli andati in pensione.

I medici di medicina generale che operano nell’ambulatorio di temporaneo di Castellanza, in via Roma 42, hanno pubblicato due avvisi che regolano l’accesso e le modalità di ottenimento delle ricette e delle prescrizioni mediche.

NON SI ACCETTANO RICHIESTE DI FARMACI/APPUNTAMENTI/ALTRO via MAIL.

– Per appuntamenti/visite/richieste di qualsiasi genere: contattare i numeri riportati di seguito negli orari specificati (vedi sotto).

– Per ricette di farmaci CRONICI: abbiamo allestito all’interno dell’ambulatorio una cassetta di cartone in cui riporre di persona una busta con la richiesta dei farmaci.

CARATTERISTICHE DELLA RICHIESTA:

– nome e cognome del richiedente, con numero di telefono

– nome e posologia (mg) farmaco

– copia del tesserino del codice fiscale

– copia di esenzioni (es E30)

– se farmaco prevede piano terapeutico, copia dello stesso

In assenza di queste informazioni, non si procederà a fare le ricette (che vengono fatte a mano, senza ausilio di un gestionale al computer)

– le ricette vengono evase in 72h lavorative!!! Si può passare poi di persona a ritirarle negli orari di apertura degli ambulatori senza appuntamento.

Orari di apertura 10-13 e 15-18.

Aspettare in sala di attesa l’uscita del medico chiedendo di ritirare le ricette pronte.

Accesso esclusivamente su appuntamento

Contattare dal lunedì al venerdì dalle 8.45 alle 10.15 per prenotare appuntamento per gli ex assistiti Nasuelli/Sala/ Soragni al numero telefonico: 3334909313

Contattare dal lunedì al venerdì dalle 8.45 alle 10.15 per prenotare appuntamento per gli ex assistiti Perego al numero telefonico: 3384947282

Contattare dal lunedì al venerdì dalle 13:45 alle 15:15 per prenotare appuntamento per gli ex assistiti Storni al numero telefonico: 3384947358