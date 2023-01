Meglio attacco o difesa? La Openjobmetis all’assalto del fortino di Trento

Messa in cassaforte la qualificazione alle Final Eight e assaporato – vedremo per quanto – il sapore del quarto posto in classifica (tutti, giustamente, diciamo “quinto” ma in realtà c’è la coabitazione con Pesaro), la Openjobmetis si appresta a cominciare il girone di ritorno con la volontà e l’obiettivo di ripetere l’ottimo cammino della prima fase.

Si riparte (domenica 22, ore 17,30) da Trento, un campo che lo scorso anno fu dolcissimo – esordio ufficiale di Roijakkers, prima gran partita di Reyes, vittoria – ma contro un’avversaria che in questa stagione ha dato uno dei maggiori dispiaceri ai biancorossi di Brase. Alla terza giornata una tripla a fil di sirena di Grazulis punì un cattivo ultimo periodo varesino e una gestione scriteriata di Johnson, sprecone nel momento in cui doveva essere killer.

Anche pensando a quella beffa, la Openjobmetis si è messa in viaggio verso il Trentino con l’obiettivo di riprendersi quei due punti contro un’avversaria forte ma a tratti difficile da inquadrare. La stessa Dolomiti capace di battere Milano ha poi perso colpi in altre circostanze, compresa la settimana scorsa quando si è fatta sorprendere in casa dal fanalino di coda Reggio Emilia. Di certo sarà un confronto tra due basket quasi opposti: il miglior attacco di Varese contro una delle difese meno penetrabili, messa in campo da coach Molin.

Ferrero e compagni arrivano all’appuntamento al termine di una settimana relativamente tranquilla. Reyes, rientrato con il botto contro Napoli, è ormai arruolato a tutti gli effetti, pronto al solito ruolo di jolly sui due lati del campo per la squadra di Brase. «Veniamo da una grande partita, la mia prima dopo sei settimane di stop. Volevo essere me stesso nel modo di giocare, sapevo che avrei potuto dare il 100% e tutto è andato come doveva. Con Trento vogliamo iniziare il girone di ritorno con il piede giusto; ci ricordiamo benissimo come è finita la gara: dobbiamo ricambiare il favore».

DIRETTAVN

La partita contro Napoli sarà raccontata, azione dopo azione, dal nostro giornale con un live già a disposizione dei lettori da sabato e offerto da Confident, da Finazzi Serramenti e da Quality Sport&Rehab. All’interno notizie, curiosità, statistiche e il sondaggio-pronostico (per votare cliccate sui pulsanti “vote” al di sotto del nome delle squadre nella intestazione) pre-partita. Per intervenire potete utilizzare la chat che si apre all’interno dell’articolo (per gli smartphone: cliccate sul tasto tondo blu con dentro un fumetto) oppure usare l’hashtag #direttavn su Twitter. Nel caso aveste problemi di visualizzazione, vi consigliamo di cliccare qui.