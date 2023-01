Mercoledì di Coppa per il Varese, con la Giana Erminio per gli ottavi di finale

Sa più dell’impiccio che dell’impegno questo mercoledì di Coppa Italia per il Varese, che alle 14.30 dell’11 gennaio scenderà in campo allo stadio “Città di Gorgonzola” per affrontare la Giana Erminio. In palio l’accesso ai quarti di finale della competizione nazionale. Non una cosa da poco conto, ma l’ambiente biancorosso, a maggior ragione dopo la sconfitta di Milano contro l’Alcione, sembra essere più concentrato sulla prossima gara di campionato – domenica 15 al “Franco Ossola” contro la Virtus CiseranoBergamo – che non su una gara che ha fascino ma porta tante distrazioni.

Mister Luciano De Paola terrà a riposo diversi suoi uomini, a partire dai tre ex della sfida: Gianluca Piccoli sta sperando che la pubalgia non lo tenga fuori a lungo, Riccardo Rossini è alle prese con un problema al piede, mentre Carlo Ferrario starà a riposo almeno dal primo minuto. Non ci sarà nemmeno Alesandro Rossi, che si è fermato nel riscaldamento della gara contro l’Alcione per un problema al ginocchio che però sembra possa essere smaltito in pochi giorni. Si rivedranno invece Francesco Gazo, che per domenica dovrebbe quindi essere totalmente a disposizione, e anche Roberto Candido, che potrebbe anche giocare qualche minuto nel finale. Possibile anche la convocazione del giovane ucraino Kostia Smalko, aggregato alla prima squadra da inizio stagione e che con la juniores ha già fatto qualche presenza.

«Giocheremo con il 4-4-2 – spiega mister Luciano De Paola – con Berra e Scarpa in attacco. Candido spero di farlo giocare almeno 10 minuti perché ha grandi qualità che ci possono portare al salto di qualità. Per una squadra come la nostra, in questo momento, giocare anche il mercoledì ci distrae un po’, ma se passiamo il turno ci fa piacere. A livello mentale può contare fare un buon risultato, soprattutto per arrivare al massimo contro la Virtus domenica, gara che dobbiamo assolutamente vincere. Rimaniamo fiduciosi anche perché per me la prestazione domenica c’è stata, la squadra è tonica, ha carattere, personalità e voglia».

La Giana Erminio, retrocessa dalla Serie C, sta puntando a tornare subito tra i professionisti dominando il Girone D di Serie D, dove ha già collezionato 47 punti, 11 in più del Forlì secondo, perdendo una sola gara in stagione.

DIRETTAVN – Il racconto della partita è già iniziato su VareseNews (guarda qui). Potrete seguire la gara, azione per azione, sul nostro liveblog, commentando in tempo reale o con l’hashtag #DirettaVn sui social.