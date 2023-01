Meteo, l’anno si apre con un clima “quasi autunnale”

È un clima “quasi autunnale“ quello che apre il 2023 ma che riporta indietro le lancette di qualche mese dal punto di vista meteo per via dell’innalzamento delle temperature, sebbene per qualche giorno ancora il cielo rimarrà prevalentemente grigio e con qualche precipitazione.

È il punto fatto dal Centro geofisico prealpino di Varese per i prossimi giorni: “L’anticiclone africano si estende dal Marocco verso l’Italia e i Balcani. Sul suo fianco settentrionale scorrono correnti in quota umide ma molto miti da SudOvest verso la Francia con record di temperatura per il periodo. I venti meridionali raggiungono anche la regione alpina portando domani una debole perturbazione con cieli nuvolosi ma clima mite, quasi autunnale“.

Per lunedì “Cielo molto nuvoloso o coperto, un po’ di sole solo su Gardesano e Valtellina al mattino. A tratti deboli piogge o pioviggini su Piemonte e Lombardia occidentale. Rari fiocchi di neve sulle Alpi occidentali oltre 1800 m. Visibilità ridotta per foschia.“

Martedì cielo coperto, deboli piogge o pioviggini soprattutto nella notte e al mattino. Poca neve in montagna oltre 1800 m. Schiarite verso sera su Alpi e Prealpi. Clima mite, quasi autunnale.

Mercoledì “su Alpi e Prealpi in parte soleggiato con passaggi nuvolosi nel pomeriggio. Sulla pianura ancora cieli grigi sotto nubi basse o nebbie solo in parziale dissoluzione nelle ore più calde. Temperature stazionarie.“

La tendenza per i giorni a venire sarà contraddistinta da un rialzo termico: giovedì 5 gennaio: soleggiato. Ventilato da Nord sulle Prealpi. Nebbie in parziale dissoluzione sulla pianura. Massime 10/12°C. Venerdì 6 soleggiato sui rilievi, ma ancora nuvole basse o nebbie sulla pianura. Temperature tra 8 e 10°C.