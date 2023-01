Meteo: nel Varesotto continua la “stagione fredda”, pioggia e temperature in calo

Anche nei prossimi giorni continuerà a farsi sentire il freddo dell’inverno del Varesotto. (foto copertina Nanda Belliti)

Dopo un primo abbassamento delle temperature già registrato negli ultimi giorni, contrassegnati in contemporanea dall’alternanza tra sole e cielo coperto, e che nei prossimi giorni dovrebbe raggiungere anche scendere sotto lo 0, con minime di -2 gradi, a partire dall’inizio della nuova settimana che avrà inizio lunedì 16 gennaio.

Secondo infatti le previsioni del Centro Geofisico Prealpino la terza settimana del 2023 sarà segnata da “temperature sensibilmente in calo” su tutta la Lombardia, con massime di 7 gradi, con deboli precipitazioni e neve fino a 500-700 metri.

La pioggia e il freddo che si protrarranno anche martedì 17, giorno in cui non dovrebbero registrarsi grandi variazioni, al massimo un “lieve calo”, mentre la quota neve dovrebbe essere fissata fino a 500 metri, «ma spesso anche a quote inferiori».