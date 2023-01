Milonga, teatro e visite alla biblioteca: gli eventi nella città di Varese dal 20 al 22 gennaio

Tutti gli eventi del fine settimana a Varese da venerdì 20 a domenica 22 gennaio 2023:

venerdì 20 gennaio

I Cineforum della Camera Penale

DIAZ – NON PULIRE QUESTO SANGUE SANGUE

ore 15.00 – 19.00

Sala Montanari

Via dei Bersaglieri, 1

Inizia il ciclo di n.6 incontri e dibattiti incentrati i primi due sulla violazione dei diritti fondamentali della persona con la proiezione di “Diaz- non pulire questo Sangue” e “Sulla mia Pelle” a seguire “Non Voltarti indietro” e “Peso Morto” sugli errori giudiziari che travolgono la vita di persone innocenti e per finire “Viaggio in Italia: la Corte Costituzionale nelle carceri” ed “Aria Ferma” sul tema della situazione nelle carceri.

Programma

Saluti:

Avv. Fabio Margarini – Presidente Camera Penale di Varese

Dott. Riccardo Sorrentino – Presidente Ordine dei Giornalisti della Lombardia

Introduce: Avv. Elisabetta Bertani – Tesoriere della Camera Penale di Varese

Partecipano al dibattito:

Dott. Enrico Rinaldo Augusto Zucca – Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Genova e titolare

delle indagini nel procedimento penale Diaz

Dott. Lorenzo Guadagnucci – Giornalista del Quotidiano Nazionale e vittima delle violenze perpetrate nella scuola Diaz

Iscrizione obbligatoria da inviare a mezzo email a: tesoreria@camerapenalevarese.it entro il 18.01.2023

La partecipazione all’evento sarà gratuita per i soli iscritti alla CP Varese mentre per i non soci è prevista una quota di

partecipazione di € 10 e per gli studenti universitari la quota agevolata di € 5.

L’Evento è accreditato per gli avvocati dall’Unione delle Camere Penali Italiane con il riconoscimento di n. 3 crediti

formativi in materia penale e procedura penale mentre per i giornalisti è in fase di accreditamento presso l’Ordine dei

Giornalisti della Lombardia.

Evento organizzato dalla Camera Penale di Varese

ADOLESCENTI: PILLOLE D’AIUTO PER GENITORI

ore 18.30, Aula Magna Istituto Dante, Via Morselli, 8

Partecipa: Antonella Martino – Psicologa, Psicoterapeuta dell’età evolutiva e Direttore Studio Psico Logo di Besozzo

Evento organizzato da Ordine degli Psicologi della Lombardia – Referenti Territoriali Varese

Info: varese@opl.it | www.opl.it

GLI ALTRI – Indagine sui nuovissimi mostri

ore 21.00, Spazio Yak, Piramide in P.zza De Salvo – Bustecche

Lo spettacolo di Kepler-452 si propone di tentare un dialogo con Gli Altri, quella parte del Paese che ci siamo ostinati a considerare minoritaria e che oggi si sta mostrando in tutta la propria potenza. Info e prezzi: www.karakorumteatro.it

sabato 21 gennaio

Campagna Informativa Itinerante “Dormire Bene per Stare Meglio”

I DISTURBI DEL SONNO IN ETA’ EVOLUTIVA

dalle ore 8.45 alle 12.30

Sala Montanari

Via dei Bersaglieri, 1

Apnee ostruttive del sonno, sindrome delle gambe senza riposo, le associazioni di pazienti

Programma

08.45 – 9.00 Apertura lavori e saluti istituzionali

9.00 – 9.20 Il ruolo delle associazioni. Marco Rolandi, Presidente RLS – Italia APS Enrico Brunello, Presidente Associazione Italiana Pazienti con Apnee del Sonno – APS

9.20 – 9.50 La RLS in età evolutiva. Come riconoscerla e curarla Prof. Luigi Ferini-Strambi Primario del Centro di Medicina del Sonno dell’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano

9.50 – 10.20 I disturbi respiratori del sonno in età evolutiva Dott.ssa Luana Nosetti Dirigente Medico presso Ospedale Del Ponte Varese

10.20 – 10.50 Il ruolo dell’otorino nei disturbi del sonno in età evolutiva Dott.ssa Francesca De Bernardi Dirigente Medico Asst – Sette Laghi

10.50 – 11.20 Il ruolo di sentinella dell’odontoiatria nei disturbi del sonno in età evolutiva Prof. Luca Levrini Docente Università dell’Insubria

11.20 – 12.00 Tavola rotonda con gli esperti e chiusura lavori

L’evento è gratuito e aperto a tutta la cittadinanza, ai genitori, agli insegnanti delle scuole primarie e secondarie. Info/prenotazioni: segreteria@rls-italia.it | 3479698171 | eventi@osas-aipas.it | 3343361267. Prendersi cura delle persone immigrate ed emarginate.

Pari diritti al benessere psicofisico: onere o interesse della collettività?

dalle ore 9.30 alle 13.00, Salone Estense Via Sacco, 5

Convegno sulla tematica del volontariato in materia di assistenza sociale e cure sanitarie, con approfondimento sulla legislazione sanitaria nazionale e regionale

Programma (suscettibile di variazioni)

ore 9.30

Presentazione del Convegno

Moderatore Dr. Filippo Bianchetti

• saluto del Sindaco

• Prof. Vincenzo Salvatore, professore ordinario di Diritto dell’Unione Europea Università dell’Insubria: “La salute come diritto universale: il contesto normativo italiano ed europeo”

• presentazione delle associazioni e gruppi di volontariato

• relazione di Fiorella Gazzetta, Presidente dell’Associazione Sanità di Frontiera Varese

• presentazione di Varese senza frontiere: Marilina Castiglioni

• Il ruolo delle associazioni degli immigrati – a cura di Moises Calles (Presidente della comunità salvadoregna di

Varese – rappresentante delle Comunità di immigrati)

• intervento dell’Amministrazione Comunale di Varese

• eventuali interventi delle amministrazioni civili e sanitarie varesine

• domande ai rappresentanti delle forze politiche (che rappresentano gli schieramenti politici presenti in regione e

candidate alle prossime Elezioni Regionali) e loro risposte:

◦ On. Maria Chiara Gadda, rappresentante del Terzo Polo

◦ Francesca Brianza, rappresentante del Centro Destra

◦ Giovanna Capelli, rappresentante di Unione Popolare

◦ Samuele Astuti, rappresentante del Centro sinistra

• Domande dal pubblico

• Termine lavori ore 12.45

Evento organizzato dall’Associazione Sanità di Frontiera Varese ETS-ODV e Rete Varese Senza Frontiere. Info: sanitadifrontieravarese@disroot.org.

Visite guidate alla mostra “I tempi della pittura in Renato Guttuso”

ore 10.00 e 11.15, Castello di Masnago dei Musei Civici del Comune di Varese Via Cola di Rienzo, 42, a cura degli studenti della 5^T dell’ISIS Valceresio

Le iniziative costituiscono la parte finale di un progetto di PCTO, Percorso per le Competenze Trasversali e d’Orientamento, che ha coinvolto nove studenti dell’indirizzo turistico che per due settimane si sono recati presso il Museo di Arte Moderna e Contemporanea e, in sinergia con il personale hanno ideato questi eventi di promozione della mostra e del territorio varesino.

Il progetto concordato fra i due enti dal titolo “L’Arte per il territorio” ha l’obiettivo di orientare gli studenti verso le attività che si svolgono all’interno di un’istituzione museale, con particolare riguardo all’accoglienza dei visitatori, alle visite guidate e alla divulgazione social dei contenuti artistico-culturali. La mostra, a cura di Serena Contini e Fabio Carapezza Guttuso, nasce in seguito alla donazione del fondo Marcobi al comune di Varese. Questo materiale ha origine dalla documentazione del lavoro del maestro da parte di Nino Marcobi, amico e uomo di fiducia che collaborò con Guttuso dagli anni ’50 fino alla sua morte. Lo studio degli scritti di Marcobi, pensati come diario di bordo in presa diretta del lavoro del pittore e delle foto da lui realizzate nello studio dell’artista, ha permesso di comprendere più a fondo il modo di operare e di vivere dell’artista. Particolare attenzione è stata data al confronto tra le immagini fotografiche e le opere che hanno portato alla scoperta dei ripensamenti e delle modifiche in corso d’opera apportate da Guttuso. Le visite si svolgeranno in due turni alle ore 10.00 e 11.15 ed avranno la durata di un’ora circa. Per l’evento è consigliata la prenotazione.

La Pantera delle Nevi, ore 21.00

Sala Montanari Via dei Bersaglieri, 1

Verrà proiettato il film documentario La Pantera delle Nevi (anno 2021-Wanted Cinema) di Marie Amiguet e Vincent Munier. Su un altopiano tibetano, tra valli inesplorate e impervie vallate si trova uno degli ultimi santuari del mondo selvaggio dove vive una fauna rara e sconosciuta. Vincent Munier, uno dei fotografi di fauna selvatica più famosi al mondo, accompagna l’avventuriero romanziere Sylvain Tesson (Nella foresta della Siberia) nella sua ultima missione. Per diverse settimane, i due esploreranno queste valli alla ricerca di animali unici e cercheranno di avvistare il leopardo delle nevi, uno dei più rari e difficili felini da avvicinare. Marie Amiguet, l’autrice del film, voleva filmare l’incontro tra due uomini provenienti da mondi molto diversi. Era curiosa di scoprire che tipo di fuochi d’artificio sarebbero stati provocati da questo incontro, con, da un lato, Vincent, un uomo molto ricettivo nei confronti della natura, ossessionato dalla bellezza e di fatto un uomo di poche parole, e dall’altro Sylvain, uno scrittore estremamente loquace che vive la vita appieno. Il piacere di filmare le persone appassionate e cercare di capire cosa spinge questi esseri umani eccezionali. Per fare le riprese, sono andati nella parte orientale del Tibet, sugli altopiani che si trovano in media a 4.500 metri di altitudine, con cime che raggiungono i 6.000 metri. Il paesaggio è molto secco, molto arido. I vasti paesaggi si estendono a perdita d’occhio. Sylvain, Vincent, Léo-Pol Jacquot, l’assistente alla regia, e Marie hanno fatto due soggiorni più lunghi di tre settimane, ma ci sono stati anche viaggi più brevi. Tuttavia, Vincent aveva già raccolto un’enorme quantità di video di fauna selvatica durante i suoi 5 viaggi precedenti, nei quali era solo o con amici naturalisti. Il suo primo viaggio risale al 2011. I protagonisti sono stati subito incantati dalla sensazione dell’immensità del paesaggio nel quale sei immerso e quanto come essere umano non sei davvero niente, o davvero molto insignificante. Mentre la musica di Warren Ellis e Nick Cave accompagna le immagini di una natura incontrastata e poco esplorata, si può ammirare la bellezza disarmante di questo mondo quasi incontaminato. La pantera delle nevi diventa così il simbolo di questo ambiente che rimanda a un’idea primordiale della natura, sebbene sia minacciata dall’influsso artificiale dell’essere umano. Il viaggio che compiono i due uomini è una sorta di percorso mistico, che li poterà a chiedersi quale sia davvero il loro posto nel mondo e li porrà di fronte al loro stesso io, quello radicato nelle profondità della loro coscienza. Nel bel mezzo degli altipiani del Tibet, Tesson arriva a chiedersi se davvero ogni cosa su questo pianeta sia stata creata per essere vista dall’uomo o se, in questo come in altri casi, l’essere umano potesse fare a meno di guardare e, peggio ancora, intervenire, compromettendo la maestosità di questo posto, che rischia di andare distrutto per sempre. La voce narrante in italiano è dello scrittore e viaggiatore Paolo Cognetti. Il documentario presentato in anteprima a Cannes è stato premiato ai Cèsar e al Trento film festival. Ingresso libero. Evento organizzato da LE VIE DEI VENTI viaggi, cultura, ambiente

Per informazioni: e-mail: presidente@leviedeiventi.it

VARESE WINTER TANGO

ore 21.00, Salone Estense Via Sacco, 5

Edizione invernale della Milonga a Palazzo Estense, arricchita dall’esibizione di una coppia di ballerini giovani e talentuosi dallo swing contemporaneo: Nayhara Zeugtrager y Ricardo Cabrera. La regia musicale è affidata a Maurizio Soldà. Ingresso con contributo di 15€ a sostegno dell’Associazione Tango Social Club, inclusi refreshments e dolci. È richiesto un abbigliamento elegante. Info: tangosocialclub@libero.it | www.tangosocialclub.it

domenica 22 gennaio

Chicche in Città, I palazzi raccontano Varese tra le due guerre

ore 11.00 e 15.00, Questura di Varese Piazza Libertà, 1

N. partecipanti a turno: 25

Durata percorso tematico: 1 ora e 1⁄2

Visite guidate per promuovere il patrimonio culturale e paesaggistico del borgo antico della città di Varese a cura

dell’associazione culturale IMMAGINA ARTE CULTURA EVENTI, in collaborazione con Comune di Varese

Info: info@immagina.varese.it | +39 0332 435904

‘800 a Varese

Ambientazione storica, valzer, quadriglie e contraddanze

dalle ore 15.30, Salone Estense Via Sacco, 5

Un pomeriggio romantico per rivivere un periodo storico.

Ingresso gratuito

www.magiamaskcomo.it | www.danzastorica.it

TEATRO DEL BURATTO presenta

Becco di rame, ore 16.00

Teatro di Varese di Piazza della Repubblica

Età consigliata: dai 3 anni

Info e prezzi: www.teatrodivarese.com

EVENTI DI PIÙ GIORNI

LA BIBLIOTECA SEGRETA

Tra le sorprese che troverete sotto l’albero questo Natale ce n’è una anche della vostra Biblioteca! Vi siete mai chiesti da dove vengono i libri che chiedete al prestito? Sapete cosa c’è sotto al roseto dei Giardini Estensi? E… cosa sono le etichette con i numeri che trovate sui libri della Biblioteca? A queste e ad altre domande risponde il progetto “Biblioteca segreta”! Da gennaio 2023, infatti, verranno organizzate delle visite guidate in Biblioteca con la possibilità di accedere al nostro deposito e scoprire l’incredibile patrimonio di 400.000 volumi in esso custoditi, tra i quali spiccano alcune opere davvero uniche del fondo storico dal 1500 in poi.

***

Il calendario delle visite guidate in Biblioteca è il seguente: gennaio 2023: sabato 14 e sabato 21 | febbraio 2023: sabato 18 e sabato 25 | marzo: 2023 sabato 18| aprile 2023: sabato 15 Orari: 14.00 | 15.30 | 17.00

***

E’ possibile accedere ai percorsi accompagnati, della durata di un’ora, prenotando il proprio posto. L’iniziativa è parte del più ampio progetto “Conosci il tuo patrimonio” voluto dall’assessorato alla Cultura, che prevede sei tappe per conoscere il patrimonio storico, artistico e culturale della città. Info: turismo@comune.varese.it | WhatsApp +39 335 7617514 0332/255273 | biblioteca@comune.varese.it | Facebook: Biblioteca Varese | Instagram: bibliotecavarese

BANDO SERVIZIO CIVILE: OPPORTUNITÀ PER 17 GIOVANI. È online il nuovo bando per il Servizio Civile 2023-2024!

La scadenza per candidarsi è il 10 febbraio 2023 alle ore 14.00. A questo link tutte le informazioni per presentare la tua domanda. Tra i progetti che possono essere scelti quest’anno il Comune di Varese propone tre percorsi, per un totale di 17 posti disponibili, rivolti a ragazze e ragazzi tra i 18 e i 28 anni che vogliano mettersi in gioco nella realizzazione di interventi per

la collettività:

• Comunicare il Museo, 6 posti

• Condividere la Biblioteca, 6 posti

• Un libro per tutti – in viaggio alla scoperta della lettura, 5 posti

Ogni progetto ha specifici requisiti di accesso ma non sono richieste particolari esperienze formative e professionali

pregresse.

sabato 21 e domenica 22 gennaio

Final Four di Coppa Italia hockey ghiaccio

Acinque Ice Arena

Via Albani

Il nuovo palaghiaccio di Varese ospita due edizioni (2022/2023 e 2023/2024) delle Final Four di Coppa Italia del

campionato di hockey Ihl. è la prima volta che la Federezione AIHG assegna ad una società l’organizzazione

dell’importante evento per due anni consecutivi.

Nel fine settimana le quattro formazioni classificate si contenderanno il trofeo, sabato in due semifinali, mentre domenica

si disputerà la finale

Info: www.hcmvvaresehockey.it

Concorsi FOTO CLUB VARESE APS

***

1° CONCORSO FOTOGRAFICO NAZIONALE “CITTA’ DI VARESE”

Tema libero colore

Tema libero bianconero

Tema obbligato: “Natura” (colore)

valevoli per la statistica UIF

Tema obbligato: Varese e il suo territorio non valevole per la statistica UIF

Scadenza 28 febbraio 2023

***

1° CONCORSO NAZIONALE AUDIOVISIVI – “CITTA’ DI VARESE”

Tema libero

Il termine ultimo per l’iscrizione e la ricezione delle opere è 31/03/2023

Info: www.fotoclubvarese.it

MOSTRE

da sabato 21 a domenica 29 gennaio

UOMINI NONOSTANTE TUTTO

Testimonianze da Memorial

Sala Veratti Via Veratti, 20

Inaugurazione sabato 21 gennaio, ore 17.30

Orari: tutti i giorni: 9.00 -13.00/15.00 – 19.00 | martedi e giovedi: 9.00 -13.00/15.00 – 22.00

Ingresso libero

È richiesta la prenotazione per gruppi numerosi: memorialvarese@gmail

Evento organizzato dal Centro Culturale Massimiliano Kolbe | www.cckolbe.org | Facebook Centro Culturale

Massimiliano Kolbe – da sabato 3 dicembre 2022 a domenica 26 marzo 2023

Tesori Nascosti

Opere d’arte restituite alle comunità del Varesotto

Castello di Masnago dei Musei Civici del Comune di Varese

Via Cola di Rienzo, 42

Inaugurazione venerdì 2 dicembre 2022, ore 18.00

Dipinti, sculture, stendardi, reliquiari, crocifissi e persino alcuni reperti paleontologici: sono questi i Tesori Nascosti protagonisti della mostra che si apre sabato 3 dicembre al Castello di Masnago per restare visitabile – con ingresso gratuito – fino al 26 marzo 2023. Tesori Nascosti raccoglie nelle sale del Castello di Masnago opere provenienti dal territorio restaurate grazie al contributo di Fondazione Comunitaria del Varesotto e qui proposte in sinergia con il Comune di Varese. Si tratta di oggetti che offrono l’occasione di immergersi in un percorso fatto di tecniche e metriche eterogenee, ma soprattutto di devozione e tradizioni locali.

***

Orari visite

3 dicembre 2022 – 26 marzo 2023

martedì – domenica

9.30 – 12.30

14.00 – 18.00

Chiusure: 31 dicembre pomeriggio; 1 gennaio; tutti i lunedì. Apertura straordinaria: lunedì 2 gennaio.

Ingresso gratuito

Info: 0332 287721 | mostra@fondazionevaresotto.it | www.fondazionevaresotto.it | www.comune.varese.it |

www.museivarese.it

da martedì 15 novembre 2022 a mercoledì 15 marzo 2023

L’ARTE SVELATA NEL PALAZZO DELLA QUESTURA DI VARESE

Questura di Varese, Piazza Libertà, 2

La mostra, organizzata dalla Questura di Varese, dal Comune di Varese e dall’associazione VareseVive, con il patrocinio della Provincia di Varese, il sostegno di Fondazione Cariplo, Fondazione Comunitaria del Varesotto e di De Molli Giancarlo Industrie S.p.a. e curata dalla dott.ssa Serena Contini – responsabile dell’ufficio ricerca e valorizzazione del patrimonio culturale e museale del Comune di Varese – nasce con l’idea di far conoscere e valorizzare il rilevante patrimonio culturale del palazzo edificato come “Casa del littorio” su progetto di Mario Loreti, impreziosito dall’opera figurativa del pittore, oggi al servizio della cittadinanza e delle istituzioni democratiche.

La mostra rimarrà aperta al pubblico fino al 15 marzo 2023, nelle giornate di mercoledì, dalle 15,00 alle 18,00 e sabato dalle 9,30 alle 12,30, previa prenotazione obbligatoria al seguente indirizzo: urp.quest.va@pecps.poliziadistato.it. Tutte le informazioni relative alla mostra sono disponibili sulla pagina web della Questura di Varese. I visitatori saranno accompagnati dagli studenti di alcuni istituti scolastici della Provincia, appositamente preparati dal porf. Laforgia, storico e Assessore alla Cultura del Comune di Varese e dalla dott.ssa Serena Contini, curatrice della mostra che, sulla base di un protocollo d’intesa sottoscritto tra la Questura di Varese e l’Ufficio Provinciale Scolastico, li guideranno lungo il percorso. Info: www.mostramontanari.it

da giovedì 10 novembre 2022 a domenica 1 ottobre 2023

EX NATURA

Nuove opere dalla collezione di Giuseppe Panza di Biumo

Villa e Collezione Panza piazza Litta, 1

Un nuovo progetto espositivo a Villa e Collezione Panza con 46 nuovi lavori di dieci differenti artisti: la mostra scaturisce dalla recente donazione, da parte di Rosa Giovanna Magnifico Panza, di centootto lavori realizzati da ventisei artisti europei e americani, già appartenenti alla collezione privata di famiglia e che ora vanno a integrare la collezione permanente di Villa e Collezione Panza. Con questo gesto i famigliari di Giuseppe Panza rinnovano il sostegno al FAI- Fondo per l’Ambiente Italiano nel solco di un rapporto nato nel 1996, quando Giuseppe e Giovanna Panza donarono alla Fondazione la residenza di Biumo, i suoi arredi e una collezione di oltre centocinquanta opere.La nuova raccolta, articolata in consistenti nuclei di opere per ciascun artista, è un’importante occasione per dare un nuovo impulso all’attività di valorizzazione del museo con progetti espositivi orientati ad approfondire le ricerche degli artisti di recente acquisizione in dialogo con la collezione permanente. Orari: dal martedì alla domenica | ore 10.00 – 18.00 (chiusura biglietteria alle 17.15). Prenotazioni e contatti: tel. 0332283960, faibiumo@fondoambiente.it. Info: www.exnatura.it, prorogata fino al 19 febbraio 2023.

I TEMPI DELLA PITTURA

Cronografia di alcune opere di Renato Guttuso dipinte a Velate: l’archivio di Nino Marcobi

Castello di Masnago dei Musei Civici del Comune di Varese

Via Cola di Rienzo, 42

Mostra a cura di Fabio Carapezza Guttuso e Serena Contini

***

Mostra con cui il Comune di Varese vuol far conoscere ulteriori aspetti di Renato Guttuso come uomo e pittore, svelando per la prima volta le fasi di idealizzazione e realizzazione di alcune sue importanti opere grazie all’archivio di Nino Marcobi, amico e uomo di fiducia del Maestro nel suo studio di Velate. L’Archivio Marcobi, che gli eredi hanno recentemente donato al Comune di Varese, consta di un inedito corpus di testi manoscritti giorno per giorno da Marcobi mentre assiste al lavoro e alle attività quotidiane dell’artista, corredati da altrettanto unico e ragguardevole patrimonio di materiali documentari e fotografici, che permette di conoscere l’attività professionale e relazionale di Guttuso a Varese in maniera nuova ed approfondita.

***

Ingressi

INTERO: Euro 5,00 – Castello di Masnago e Villa Mirabello

RIDOTTO: Euro 3,00 – Castello di Masnago e Villa Mirabello (gruppi oltre 10 persone, soci TCI, FAI, ACTL, Italia Nostra,

Touring Club Italiano, Varese Corsi, Trenord, COOP, Museo Bodini, studenti universitari)

Validità intero e ridotto: un anno dall’emissione

INGRESSO GRATUITO: under 18; possessori carta Abbonamento Musei Lombardia; giornalisti accreditati con tesserino

in corso di validità; docenti in visita con classi; guide turistiche abilitate; disabili e accompagnatore; tutti la prima

domenica di ogni mese

Servizi: book-shop

Info: 0332 820409 | 0332 255485

info@museivarese.it | musei.masnago@comune.varese.it

www.comune.varese.it | www.museivarese.it.