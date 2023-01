“Mio padre abbandonato in un letto dell’ospedale di Varese”. La replica della Sette Laghi: “Personale adeguato ma situazione complessa”

Una figlia ci scrive per lamentarsi delle condizioni di ricovero dell’anziano padre, ormai in fin di vita, nel reparto di medicina dell’ospedale di Varese. Una lettera da cui emerge un’assistenza carente sotto molti punti di vista, livello che indigna la lettrice.

La Sette Laghi, pur non entrando nel caso specifico su cui si riserva approfondite indagini per comprendere le ragioni delle critiche fornisce alcuni elementi sui livelli di cura e assistenza, come l’utilizzo di salviette umidificate al posto dell’acqua per detergere i pazienti, una pratica di cui abbiamo ricevuto anche altre segnalazioni.

La lettrice dichiara:

Buongiorno Varesenews voleva segnalare ciò che mi sta accadendo.. di una male sanità del Circolo in reparto medicina.. purtroppo da 5 giorni abbiamo ricoverato mio papà.. adesso in fin di vita: beh, che dire, abbandonato come un cane.. manca personale.. anziani che fanno i bisogni nei pannoloni e li cambiano dopo ore e ore che suonano e non arrivano.. viene consegnato il pranzo e la cena e quando viene ritirato non chiedono al paziente se ha mangiato o no..e mio padre è rimasto senza pranzo.. una cosa veramente vergognosa.. infermieri che poverini non sanno come fare.. due persone per 60 pazienti….

Stamattina ho dovuto farmi sentire.. perché sono arrivata e mio padre era curvo da un lato sporco, bagnato, ..ok che ha pochi giorni di vita ma trattare dei poveri anziani in questa maniera è davvero assurdo.a mio avviso . la mancanza di personale non deve incidere sei malati.. parlando con qualche infermiere mi hanno detto che sono sotto ma sotto organico.. eppure paghiamo tasse eppure siamo trattati come bestie..spero solo che leggete il mio messaggio e prendete atto della mia segnalazione..