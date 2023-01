Missione Brindisi per la Openjobmetis che vola al Sud senza Reyes

Vola a Sud la Openjobmetis per l’ultima trasferta del girone di andata. Vola a Sud, a Brindisi (domenica 8, ore 17) per una partita divenuta cruciale dopo il rocambolesco e doloroso KO della scorsa settimana contro Tortona, due punti persi che rischiano di pesare sulla rincorsa alle Final Eight di Coppa Italia ma anche sull’economia dell’intero campionato visto un calendario tutt’altro che agevole nelle prossime settimane.

La formazione di Matt Brase, per come l’abbiamo conosciuta fino a oggi, è però squadra capace di fare e disfare, di sorprendere e di farsi sorprendere. Difficile pronosticare l’andamento delle sue partite o le reazioni messe in campo di volta in volta: per questo il viaggio a Brindisi va guardato con speranza dai tifosi biancorossi, desiderosi di tornare a disputare la Coppa a quattro anni dall’ultima volta.

In Salento – si gioca nell’impianto dedicato a “Big Elio” Pentassuglia che allenò due anni anche a Varese – la Openjobmetis sarà di nuovo senza Justin Reyes. L’ala 27enne sta proseguendo il lavoro per rientrare nella partita del 15 gennaio contro Napoli e per questo non seguirà i compagni in Puglia. Varese dovrà quindi spremere minuti nel ruolo di ala forte a Johnson e Ferrero, magari pure a Wolde e Virginio, per reggere l’urto vicino a canestro, per non soffrire troppo contro un uomo importante come Burnell e contro un reparto lunghi che è il quinto migliore della LBA nei rimbalzi.

La Happy Casa del grande ex Frank Vitucci (con lui anche il ds Simone Giofré) è a sua volta alle prese con il dubbio su D’Angelo Harrison, il talentuoso americano che sul finire della scorsa stagione si infortunò gravemente. Harrison è pronto al rientro, dovrebbe andare in panchina ma un suo impiego verrà valutato con attenzione. L’ala Dixson sembra invece destinata alla tribuna mentre sotto canestro rientrerà il totem d’area Nick Perkins. Il pivot di Vitucci aveva saltato la trasferta di Trento in cui la Happy Casa ha colto due punti inattesi: un successo che ha rimesso i biancoazzurri in corsa per la Coppa Italia, rendendo cruciale la sfida con Varese.

DUE PAROLE SU MATT BRASE – Torniamo brevemente sulla partita della scorsa settimana e sui relativi articoli, giudizi, racconti perché ci preme sottolineare una cosa. Le critiche mosse all’allenatore biancorosso Matt Brase sono relative alla partita a cui si fa riferimento. Tanti lettori si sono detti d’accordo con le nostre considerazioni, altri hanno ipotizzato (sbagliando) qualche campagna di stampa nei confronti del coach americano. Nulla di più lontano dalle intenzioni e dal nostro modo di fare, tanto più che Brase fino a oggi ha guidato la squadra a un bilancio positivo tra vittorie e sconfitte e a una posizione di classifica decisamente buona.

Semplicemente, quando riteniamo che un allenatore (o un giocatore, o un dirigente) commetta qualche errore – per di più decisivo per il risultato finale – sia giusto e doveroso sottolinearlo. Fa parte del nostro lavoro, fa parte del dovere che abbiamo nei confronti dei lettori, dei tifosi e – tutto sommato – anche della società che ha spalle abbastanza larghe per accettare le critiche senza che ciò diventi una questione vitale. Dunque forza Brase, senza alcuna remora.

DIRETTAVN

La partita di Brindisi sarà raccontata, azione dopo azione, dal nostro giornale con un live già a disposizione dei lettori da sabato e offerto da Confident. All’interno notizie, curiosità, statistiche e il sondaggio-pronostico (per votare cliccate sui pulsanti “vote” al di sotto del nome delle squadre nella intestazione) pre-partita. Per intervenire potete utilizzare la chat che si apre all’interno dell’articolo (per gli smartphone: cliccate sul tasto tondo blu con dentro un fumetto) oppure usare l’hashtag #direttavn su Twitter. Nel caso aveste problemi di visualizzazione, vi consigliamo di cliccare qui.