Monti: “Frana di Luino. ecco cos’ha fatto Regione contro il dissesto idrogeologico”

“In questi cinque anni di legislatura, Regione Lombardia ha investito complessivamente oltre 440 milioni di euro di risorse regionali per il territorio lombardo, di cui oltre 25 milioni di euro per la sola provincia di Varese. Tra questi importanti finanziamenti figurano 7,6 milioni regionali stanziati per la provincia di Varese all’interno del maxipiano da 150 milioni di euro che permetterà di attuare importanti interventi strutturali per rendere più sicuro il territorio mitigando il rischio di frane, alluvioni e smottamenti. Tutti interventi concreti in cui abbiamo fortemente creduto e che abbiamo inserito nel Piano Paesaggistico, la cui revisione è stata approvata dalla Giunta regionale ad ottobre del 2022”. Così Emanuele Monti, consigliere regionale della Lega, rispondendo nuovamente alle polemiche sulla frana di Luino.

“A questi fondi si aggiungono 191 milioni di risorse statali, messi a disposizione della Regione, che hanno permesso di attivare oltre 600 interventi di difesa di suolo e mitigazione del rischio idrogeologico in Lombardia. Dei 74 milioni del PNRR, 4,3 milioni sono stati destinati alla sola provincia di Varese, ulteriori 653.000 euro statali serviranno, infine, per realizzare cinque importanti interventi pubblici di difesa di suolo nel Varesotto. L’impegno da parte di Regione Lombardia per le tematiche ambientali è, dunque, sotto gli occhi di tutti. Nessuna regione ha investito così tante risorse in materia di dissesto idrogeologico” aggiunge.

“Nel caso specifico relativo alla frana verificatasi a Luino, Regione Lombardia ha espresso la volontà di contribuire per la risoluzione definitiva della problematica, secondo propria competenza, tenendo conto della complessità della vicenda: si deve infatti tenere in considerazione che sia la montagna, sia le palazzine coinvolte, appartengono a un privato” ricorda Monti.

“Confermiamo il grande impegno che la Giunta Fontana ha messo in atto per le politiche di prevenzione del dissesto idrogeologico, attraverso la pianificazione e la manutenzione territoriale al fine di affrontare compiutamente le emergenze climatiche e tutte le misure necessarie a mitigarne gli effetti. Rimandiamo al mittente qualsiasi accusa su questa questione” conclude.