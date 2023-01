Multe alle auto dei disabili in via Roma a Busto Arsizio, una mozione per risolvere un problema annoso

Si riaccendono le polemiche attorno alla Ztl di Busto Arsizio e in particolare al varco di via Roma (sede dei Servizi Sociali) dove l’accesso alle automobili è regolato da un cartello all’ingresso da piazza Trento e Trieste che prevede, per coloro che vi accedono, di comunicare entro 48 ore il passaggio del proprio veicolo alla Polizia Locale.

La problematica si pone ogni volta che un veicolo con il contrassegno disabili varca quella soglia e per il quale, senza la comunicazione, scatta la multa. La battaglia, portata avanti in passato da Audio Porfidio, non è ancora giunta ad una soluzione in quanto nei giorni scorsi si è creato un nuovo caso. Fino ad oggi il Comune ha sempre perso la battaglia legale che ne consegue ma non è mai stato messo mano al regolamento per risolvere la questione.

I consiglieri del gruppo Popolo, Riforme e Libertà (Farioli, Fiore e Lanza) hanno presentato una mozione a riguardo «allo scopo di evitare inutili contenziosi a danno del Comune che peraltro lo vedrebbero soccombente qualora ricorrano i presupposti di specie oltre a snellire le incombenze burocratiche a carico dei soggetti intestatari del contrassegno disabili». C’è infatti una sentenza della Corte di Cassazione del 2017, basata proprio su un caso che riguarda Audio Porfidio, che dà ragione al disabile.

Nella mozione si chiede al consiglio comunale di impegnare sindaco e giunta a modificare la procedura di accesso alle ZTL dei veicoli dotati di contrassegno disabili rivedere il processo sanzionatorio evitando di comminare multe ai veicoli con targa abbinata al pass disabili. Qui sotto un articolo del 2010: