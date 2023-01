Musica “made in Varesotto”: al Gagarin il concerto dei Gospel e dei Life Like Low

Le due formazioni, nate a Luino e Varese, in concerto per una serata organizzata in collaborazione con Never Was Radio

Gospel e Life Like Low per il prossimo appuntamento di musica live al Circolo Gagarin di Busto Arsizio, dove suoneranno le due formazioni del Varesotto, per una serata organizzata in collaborazione con Never Was Radio.

I Gospel, duo nato a sul Lago Maggiore, a Luino, nel 2016, tornano a calcare il palcoscenico con il loro nuovo lavoro discografico, Belve, uscito lo scorso novembre per Rcwaves e distribuito da The Orchard (è prodotto da Mattia Tavani e Marco Ulcigrai). Anticipato dai singoli Revolver e Difendimi dal Male, Belve è un un concept album che vuole portare ad indagare e riflettere sulle primordiali reazioni di ognuno di noi rispetto al mondo che ci circonda. E alle emozioni che proviamo. Sul palcoscenico ritroveremo quindi Lorenzo Balice e Riccardo Ligorio e le sonorità che spaziano tra il rock alternativo italiano e americano.

Ad aprire il concerto sarà il duo formato da Fabrizio Peccerillo e Jacopo Rossi. Originari di Varese, terra di laghi, fucina di talenti ed etichette indipendenti, Life Like Low è il loro primo progetto (ne abbiamo parlato qui) per un viaggio tra progressive, trip hop, indietronica. Fonico e tour manager Fabrizio, chitarrista e compositore Jacopo, con 3 dischi per 3 progetti diversi alle spalle, presentano dunque un progetto per lasciarsi andare alla musica, senza compromessi.

Gospel + Life Like Low

Sabato 28 gennaio 2023

Ingresso a sottoscrizione 5 euro, riservato soc* ARCI.

Circolo aperto dalle 18:30 con bar, cucina e bookshop attivi

Concerti dalle 21:00