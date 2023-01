Napoli a Masnago con il bomber ma la Openjobmetis non si vuole fermare

Ritrovata la vittoria in quel di Brindisi, la Openjobmetis è ora intenzionata a ripetersi davanti al proprio pubblico: a Masnago si preannuncia un’altra domenica da tutto esaurito (o quasi: questione, eventualmente, di una manciata di biglietti) per spingere i biancorossi contro la Gevi Napoli.

Un incontro – si gioca dalle ore 16 – che chiuderà per Varese un girone di andata sopra le attese e che potrebbe riservare ulteriori gioie perché in caso di vittoria la squadra di Matt Brase terminerà la prima fase del campionato seduta al tavolo delle prime sei. La qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia, lo sappiamo, è già in cassaforte ma arrivarci in buona posizione (possibile anche il quarto posto…) consente addirittura di coltivare qualche sogno di semifinale.

Ma di questo si parlerà eventualmente dopo la sirena finale: prima la OJM dovrà battere una Gevi rinfrancata da due avvenimenti al di fuori dalle righe. La prima la vittoria interna contro Milano di domenica scorsa, con l’esordio da capo allenatore del veterano Cesare Pancotto; la seconda è l’esordio di Joe Young che inizierà la propria esperienza italiana proprio a Masnago. Trent’anni, figlio di Michael che fece bene anche in Italia (Udine, Reggio Calabria, Fabriano), il nuovo acquisto dei partenopei ha giocato tre anni negli Indiana Pacers per poi girovagare tra G-League, Cina e più di recente Grecia. Con il Promitheas stava segnando 23,4 punti in Eurocup e 16 in campionato ma ha accettato l’offerta per trasferirsi all’ombra del Vesuvio.

Pancotto, che era assistente anziano di Buscaglia e che si è ritrovato a dirigere la squadra, cercherà di inserire al meglio Young e allo stesso tempo proverà a trovare le contromisure a una “Varese da corsa” che vorrà senza alcun dubbio proseguire a viaggiare sui propri ritmi dopo il sacco di Brindisi. Brase tornerà ad avere a disposizione anche Justin Reyes che non gioca una partita ufficiale dal 27 novembre (vittoria a Verona) e che ha ripreso il lavoro con i compagni in settimana, dopo l’infortunio e l’intervento al menisco. Cosa “O Rey” potrà dare alla OJM questa volta è un’incognita, almeno per gli osservatori esterni: l’auspicio è che l’ala sia già in grado di avere un minimo di tenuta per allungare le rotazioni, ritrovare i ritmi e dare una mano alla squadra.

Michael Arcieri nel giorno della sua presentazione

RICORDIAMOCI DI… dove Varese era esattamente un anno fa. L’11 gennaio, a esonero di Vertemati ancora caldo, Scola presentava il nuovo gm Michael Arcieri prima ancora di svelare il nome del nuovo allenatore. Il 13 Johan Roijakkers dirigeva il primo allenamento e il 15 la Openjobmetis batteva a sorpresa Venezia 76-68 con 27 punti di Keene e 11 di Gentile, all’ultima recita in biancorosso. Erano le prime gemme di una rivoluzione “all’argentina” che allora era tutta da scoprire e che in questi mesi ha regalato belle soddisfazioni.

DIRETTAVN

La partita contro Napoli sarà raccontata, azione dopo azione, dal nostro giornale con un live già a disposizione dei lettori da sabato e offerto da Confident, da Finazzi Serramenti e da Quality Sport&Rehab. All’interno notizie, curiosità, statistiche e il sondaggio-pronostico (per votare cliccate sui pulsanti “vote” al di sotto del nome delle squadre nella intestazione) pre-partita. Per intervenire potete utilizzare la chat che si apre all’interno dell’articolo (per gli smartphone: cliccate sul tasto tondo blu con dentro un fumetto) oppure usare l’hashtag #direttavn su Twitter. Nel caso aveste problemi di visualizzazione, vi consigliamo di cliccare qui.