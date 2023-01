Nasce APIVarese, la cooperativa agricola degli apicoltori varesini

Il 19 gennaio si è consolidata presso il notaio Chiofalo di Malnate la cooperativa agricola APIVarese. La cooperativa è nata dal progetto Valori Verdi, voluto dal Parco Pineta con il supporto di Istituto Oikos, che ha visto protagonisti gli apicoltori varesini nella costruzione di un progetto comune. Alla fondazione di questa nuova realtà erano presenti 10 sottoscrittori, 9 tra apicoltori professionisti e non, più il Presidente dell’Associazione Produttori Apistici della Provincia di Varese (Apava).

«La cooperativa è frutto del lavoro di squadra di APAVA, fortemente voluta e sostenuta nelle fasi iniziali dal Presidente Lorenzo Sesso e poi sostenuta dal gruppo – spiegano da Apava -. Il Presidente della Cooperativa è Adriano Salvadore, che ha seguito approfonditamente tutto il percorso di incubazione di ComoNext e Cariplo Factory che hanno portato allo studio di una cooperativa sostenibile, all’interno del progetto ECO».

Cosa vi ha colpito di più nei risultati ottenuti?

«Alla presentazione dell’iniziativa agli apicoltori ad ottobre, c’è stata una forte adesione: 80 apicoltori si sono iscritti ancora prima dell’inizio delle attività, credendo nel progetto. Le iscrizioni sono state temporaneamente sospese fino alla costituzione, ma a breve sarà possibili associarsi nuovamente».

Quali sono i prossimi obiettivi?

«La Cooperativa APIVARESE nasce per sostenere e promuovere l’attività degli apicoltori della Provincia. Commercializzerà il materiale necessario agli apicoltori, attiverà un laboratorio di smielatura e confezionamento e fornirà servizi tecnici e di supporto. Sarà il braccio operativo di APAVA: nel senso che è impostata come azienda che può commerciare, produrre beni e servizi di commercializzazione e di produzione che l’associazione ad oggi non può fornire. Il prossimo obiettivo sarà lo sviluppo del piano operativo e attivare la cooperativa. Attualmente l’urgenza è trovare una sede adeguata e spaziosa che possa ospitare il magazzino e le attività della Cooperativa.

Un sogno che si realizza…

«Da oltre 20 APAVA cercava di aiutare gli apicoltori con la costituzione di una cooperativa ma non si è mai concretizzata. L’ispirazione veniva dalle realtà decennali delle cooperative presenti a Sondrio e a Brescia, che ci hanno aiutato lungo il percorso. Aver partecipato ad un percorso come quello proposto da ECO, con un percorso di accompagnamento ha creato le condizioni ideali e ha permesso di avere degli obiettivi nel breve termine e ha portato a concretizzare l’idea».