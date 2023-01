Natale a Varese: 150mila visitatori per lo spettacolo delle luci ai Giardini

C’è tempo fino al 17 gennaio per godere della scenografia allestita ai Giardini Estensi di Varese in occasione delle festività natalizie, e che resterà accesa anche durante il fine settimana de falò e della Festa di Sant’Antonio. Uno spettacolo di luci che fino ad oggi ha continuato a richiamare un costante afflusso di pubblico e che a pochi giorni dalla chiusura conta 150mila visitatori nel cuore della città, ai giardini di Palazzo Estense.

“Il Giardino dell’Incanto” è stato realizzato dalla Festi Group e dall’apertura ha visto una quantità di visitatori superiore a quella dello scorso anno, che aveva raggiunto gli stessi numeri ma con due settimane in più di programmazione.

Ma anche le altre iniziative organizzate per il Natale non sono da meno. Sono 120 mila le persone registrate al mercatino di piazza Monte Grappa, mentre più di 12 mila persone nella pista di pattinaggio, che resta aperta fino al 17 gennaio.

«Un ottimo risultato per lo spettacolo ai Giardini Estensi, che anche quest’anno si conferma come una meta attrattiva in grado di far convergere in città migliaia di famiglie e persone, consolidando un percorso intrapreso dall’amministrazione per il rilancio turistico e attrattivo della città», spiega la vicesindaca Ivana Perusin.