Nel distretto di Somma Lombardo nasce un progetto contro disagio giovanile e abbandono scolastico

Al via a Somma Lombardo il progetto “In… Somma: giovani in comune”, un percorso rivolto ad adolescenti e giovani fra i 15 e i 35 anni che prevede un sistema di interventi socioeducativi e culturali per contribuire alla prevenzione di isolamento sociale, bullismo e cyberbullismo, demotivazione e abbandono scolastico, sofferenza emotiva espressa nel corpo.

L’obiettivo è quello di rispondere in maniera propositiva alle conseguenze negative della pandemia sanitaria, in particolare quelle che coinvolgono i minori e i più giovani. «La comunità educante dell’Ambito di Somma Lombardo è da sempre molto attiva alle esigenze di queste fasce d’età – spiegano i coordinatori del progetto – ma attualmente si trova ad affrontare una sfida molto difficile: i disagi connessi al protrarsi degli effetti dovuti alla pandemia sono in forte aumento e con essi i bisogni sempre più manifesti da parte di giovanissimi e adolescenti provati dal lungo periodo di isolamento sociale e distanziamento».

«Nell’ultimo anno in provincia di Varese vi sono state 44 denunce per risse, tra queste, 26 per l’episodio di scontro tra baby gang avvenuto a Gallarate nel gennaio 2021 – ricordano i promotori dell’iniziativa – I minori soccorsi dal Primo intervento pediatrico dell’Ospedale Del Ponte di Varese dopo aver tentato il suicidio sono aumentati da 6 nel 2019 a 42 nei primi sei mesi del 2021; nello stesso periodo si sono registrati 54 accessi per autolesionismo e ideazione suicidaria da parte di adolescenti, con una leggera prevalenza di ragazze. Sono dati allarmanti, che necessitano di un intervento coordinato e sinergico e di un’ampia offerta di opportunità educative che possano aumentare le occasioni di socialità e di crescita. L’idea è stata quella di strutturare sette azioni, promuovendo occasioni differenziate di benessere, protagonismo giovanile e socialità, in particolare stimolando l’espressione creativa personale e di gruppo, la corporeità e il contatto con l’ambiente e la natura degli adolescenti e dei giovani».

Il progetto, che mira a promuovere processi di partecipazione, protagonismo giovanile e cittadinanza attiva e di espressione artistica e culturale, vede coinvolte diverse realtà del territorio; capofila è l’Ambito Distrettuale di Somma Lombardo che avrà come partner il Cfp Ticino Malpensa di Somma Lombardo. Unison Consorzio di cooperative sociali e la cooperativa Naturart. Il percorso vedrà il coinvolgimento operativo di numerose figure professionali: educatori socio-pedagogici, un educatore ambientale, educatori sportivi, pedagogisti, pedagogisti teatrali, psicologi, esperti arti marziali, writer professionista.

«Siamo soddisfatti che finalmente veda la luce questo progetto rivolto ai giovani del nostro territorio – dice l’assessore ai Servizi sociali di Somma Lombardo Stefano Aliprandini – Una serie di azioni rivolte ad un pubblico vasto che copre due generazioni, due fasce d’età che hanno sentito molto il peso degli ultimi due anni di distanziamento e di solitudine con le scuole a singhiozzo e lo smart working forzato. Ci auguriamo che riappropriandosi degli spazi della propria città con percorsi dedicati alla socializzazione e alla creatività i nostri giovani possano ritrovare un po’ di serenità e di normalità».

Il territorio su cui si concentra il progetto – che proseguirà fino alla fine di settembre 2023 – è suddiviso nei nove comuni del Distretto: Somma Lombardo, Cardano al Campo, Lonate Pozzolo, Ferno, Casorate Sempione, Besnate, Arsago Seprio, Golasecca, Vizzola Ticino con un bacino d’utenza complessivo di circa 70.000 persone.