Nel Giorno della Memoria la città di Gallarate ricorda le vittime del nazifascismo

Si terrà domenica 29 gennaio 2023 la celebrazione ufficiale del Giorno della Memoria a Gallarate.

L’appuntamento è alle 11 al cimitero di viale Milano, di fronte al monumento che ricorda le vittime dell’odio nazifascista in città: partigiani, ebrei e oppositori che furono uccisi a Gallarate o nei campi di sterminio, oltre che nella strage di Meina sul Lago Maggiore.

La celebrazione è organizzata dall’Anpi sezione di Gallarate, con il patrocinio dell’amministrazione comunale della città di Gallarate.

In città sono poi previsti altri momenti. Venerdì 27, alle 18, l’Auser di via del Popolo proporrà l’incontro “Il coraggio di non dimenticare”, un dialogo tra Sara Magnoli e Lilli Pesaro, autrici del libro “Il sogno di Lilli”.

Sabato 28 gennaio invece al circolo Cuac nel rione Arnate andrà in scena lo spettacolo “Vagoni e Barconi”, un fortunato reading prodotto da Samarate Loves Books.

Previsti anche incontri per le scuole: ad esempio i Licei di Gallarate propongono mercoledì, 25 gennaio 2023 alla Sala Scuderie Martignoni (via XX Settembre, dalle 11 alle 13) la riflessione dal titolo “Sono razzista, ma sto cercando di smettere – L’invenzione delle razze. Razze, razzismi, xenofobia e nazionalismi”, incontro guidato dal Prof. Giancarlo Restelli.

Tra gli appuntamenti nei dintorni è da segnalare la posa di una “pietra d’inciampo” a Samarate, dedicata a un commerciante deportato nei lager, e altre a Somma Lombardo.

Altre tre pietre sono state posate lo scorso anno a Gallarate dalle sezioni cittadine di Anpi e Associazione Mazziniana, dedicate all’operaio Vittorio Arconti, alla maestra ebrea Clara Pirani e a Lotte Froehlich, cittadina tedesca, ebrea, gallaratese d’adozione.