Neve secondo atto: fiocchi nell’Alto Varesotto e sulle montagne della provincia

Dopo la “spruzzatina” di ieri, lunedì 16 gennaio, la neve torna a fare capolino nella zona Nord della provincia di Varese: era attesa e prevista ed è arrivata seppure – per il momento – in quantità limitata e senza provocare particolari problemi alla circolazione stradale.

Le prime segnalazioni sono arrivate dalla zona di Cugliate Fabiasco e dintorni (Marchirolo, Ghirla, Cunardo…) dove i fiocchi hanno iniziato a cadere intorno alle 11 restando anche a terra; lo stesso è avvenuto a Nord del massiccio del Campo dei Fiori, con la neve che si è vista a Brinzio e nella zona di Orino mentre a quote più basse ci si è fermati al nevischio e all’acqua mista a qualche cristallo di neve.

Situazione simile, quest’ultima, che si è registrata a Varese città – anche durante la benedizione degli animali durante la festa di Sant’Antonio – mentre i rilievi montani hanno iniziato a imbiancarsi come si nota anche dalle webcam del Centro Geofisico Prealpino.

PIEMONTE – Qualche fiocco è caduto in mattinata anche in Ossola, in Alta Valsesia e sulle alture della provincia di Verbania. Neve al Mottarone e, mista a pioggia, anche in alcune località a più bassa quota verso il lago Maggiore

Articolo aggiornato alle ore 12