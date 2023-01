“No al corteo con gli animali alla Sagra di Sant’Antonio”, a Saronno le etichette degli animalisti “invadono” la città

“No al corteo con gli animali”. Questa la scritta che si legge sulle tante etichette che gli animalisti di Saronno hanno attaccato in giro per la città.

Nella serata di martedì 10 gennaio sono state affisse locandine adesive in diversi punti della città, dal municipio al duomo, dalla stazione alla chiesetta del Santo e sulle automobili della Polizia Locale.

Gli animalisti, inoltre, spiegano che domenica 15 gennaio, terranno un presidio autorizzato contro il corteo con animali alla Sagra di Sant’Antonio di Saronno. “Il “nuovo” sindaco non ha cambiato niente riguardo l’uso di animali nella manifestazione e il modo come sono trattati. Quindi i nostri militanti saranno presenti in paese già prima (mattinata) e anche dopo il corteo (serata)”, si legge nella comunicazione degli animali.