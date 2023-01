Non Manga più nessuno: fumettisti si diventa in 3 incontri alla Biblioteca di Gavirate

È rivolta a ragazzi di età compresa tra i 13 e i 19 anni appassionati di fumetti manga la nuova iniziativa della Biblioteca di Gavirate “Non manga più nessuno”. Si tratta di un breve ciclo di tre incontri pensati per imparate a disegnare i Manga scoprendo tecniche grafiche ma anche strategie per creare uno storytelling efficace e sapere anche qualcosa in più su origini e fortune dei fumetti giapponesi che hanno conquistato generazioni di ragazzi in tutto il mondo.

A condurre il corso, a partecipazione gratuita, sarà il disegnatore e fumettista Maurizio Meani nelle mattinate dei sabato 4, 18 e 25 febbraio.

Per ciascuno incontro l’appuntamento è alle ore 10 alla Biblioteca di Gavirate, in via De Ambrosis 11..

Per iscriversi è necessario mandare una mail a biblioteca@comune.gavirate.va.it oppure telefonare allo 0332 748278.

La partecipazione è gratuita ma i posti sono limitati.