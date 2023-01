Nove tappe e 226 Km intorno al Lago Maggiore, il viaggio di Roberto Rocco

Il trekking è un’attività sempre più popolare tra coloro che cercano un modo per vivere una vacanza diversa, immersi nella natura e alla scoperta del territorio in modo sostenibile. E il Lago Maggiore non fa eccezione. (Foto sopra Giancarlo Tiranti)

Roberto Rocco, un appassionato escursionista, ha recentemente intrapreso un’impresa notevole: percorrere a piedi i 226,4 km di sentieri, strade ciclabili e carrabili che costeggiano il Lago Maggiore in 9 tappe. Il suo progetto, chiamato “Cammino del Lago Maggiore”, è stato un successo, e ora Rocco condividerà la sua esperienza e le sue scoperte con gli altri appassionati di trekking e di esplorazione del territorio.

L’evento si terrà venerdì 3 febbraio alle ore 20.30 nella Sala Consigliare Villa Frua a Laveno Mombello. Rocco parlerà delle sue avventure, mostrerà immagini e condividerà informazioni utili per chi vuole intraprendere un simile viaggio.

Il “Cammino del Lago Maggiore” è un’opportunità unica per scoprire i tesori naturali e culturali del territorio, nonché per godere di viste panoramiche mozzafiato. Non mancare l’occasione di ascoltare Roberto Rocco e di scoprire come anche tu possa vivere un’esperienza indimenticabile camminando lungo le sponde del Lago Maggiore.